اصرار بر ابقای مرتضوی شائبه حمایت مالی تامین اجتماعی از کاندیدای احتمالی دولت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقسیم عثمانی که به عنوان یکی از موافقان استیضاح وزیر کار در صحن علنی مجلس به ایراد سخن پرداخت، با اشاره به سوابق مرتضوی گفت: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم که از قوه قضائیه انجام داد مرتضوی سوابق مشخصی دارد و در بحث کهریزک که همکاران اشاره ای داشتند، اما در موضوع فروش سوالات کنکور آزاد سال 82 و 83 و آزمون دستیاری پزشکی سال 82 که موضوع افشا شد، خارج کردن پرونده های متعدد خرید و فروش سوالات کنکور در دوره دادستانی ایشان مانع رسیدگی زود به هنگام شد.

وی افزود: درخواست دادگستری برای ادامه تحصیل 200 نفر از قضات در مقطع کارشناسی ارشد به شائبه روابط پنهان مثلث مرتضوی، ملک زاده و دانشگاه آزاد شرایط حاد آن زمان را دامن زد.

عثمانی با اشاره به دیگر تخلفات مرتضوی در مقام دادستانی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: چرا با انتصاب افراد مسئله دار برای کشور چالش ایجاد می کنید، مردم شما را برای تدبیر در حاکمیت انتخاب کردند نه اینکه با چنین انتصاب هایی به نظام خدشه وارد سازید.

وی افزود: شما می گویید نمایندگان در امور اجرایی دخالت نکنند، در عزل و نصب فرمانداران و استانداران به نظر آنان توجه نشود، اما خوب است که به مدیران خود هم بگویید نمایندگان را برای استیضاح مورد فشار قرار ندهند. ما یک هفته است که از دست نمایندگان شما موبایل های خود را خاموش کرده ایم

وی با تاکید بر اینکه مرتضوی در مقام دادستانی لطمه هایی به نظام زد که هنوز جای چنگ آن بر چهره پاک نظام باقی مانده است، گفت: انتصاب چنین فردی با اصرار رئیس جمهور در آستانه انتخابات بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شائبه استفاده از حمایت مالی این بنگاه بزرگ اقتصادی را از کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات را دامن می زد که این به نفع مردم و مصلحت کشور نیست.

عثمانی همچنین خطاب به وزیر کار گفت: آقای شیخ الاسلامی تخصص گرایی از برنامه شما از وزارت بود در حالیکه مرتضوی قاضی بود تازه با این شرح عملکرد. بنابراین سازمان اقتصادی باید یک مدیر اقتصادی داشته باشد. شما چنین بنگاهی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اید.

وی تاکید کرد: ما صرف نظر از شیوه عمل رئیس جمهور از عملکرد وزرای خوب کابینه حمایت می کنیم.

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: بهتر بود بجای انتصاب غیر قانونی بر رفع بیکاری مردم و تطبیق برای مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی اصرار می کردید.

عثمانی با اشاره به اصرار رئیس جمهور بر برکناری وزیر بهداشت ادامه داد: اصرار شما در برکناری خانم دستجردی و یا دکتر قربانی در صندوق توسعه ملی به چه دلیل بود چون دستورهای غیرقانونی را عمل نمی کردند برکنار شدند و اکنون اصرار شما بر ماندن مرتضوی یک قاضی تعلیق شده بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور چیست؟ چرا باید انرژی دولت و مجلس را صرف مسائل کم اهمیت شود؟

وی خاطر نشان کرد: کاش بجای این مساله رفع بیکاری و گرانی در کار بود و ما فکر می کردیم شما در صف اول برخورد با اینگونه ناعدالتی‌ها هستید.