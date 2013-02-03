تفاهم نامه همکاری نیروی انتظامی شرق استان تهران با دانشگاه آزاد رودهن امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری بین نیروی انتظامی شرق استان تهران با دانشگاه آزاد اسلامی رودهن صبح یکشنبه با حضور سرهنگ حسین سعیدی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی شرق استان تهران، علیرضا ایرانبخش رئیس واحد رودهن، مصطفی عبادی معاون پژوهشی رودهن، حمیدرضا حسین معاون پژوهشی واحد دماوند، حجت الاسلام ابراهیم سراج رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد رودهن، علی درویشی رئیس مرکز بومهن، معاونان واحد رودهن، رؤسای دانشکده ها، استادان و کارکنان این دانشگاه امضا شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در این مراسم گفت: در این واحد اولین کاری را که باید انجام دهیم بالا بردن سطح فرهنگی واحد است که جزو‌ منویات مقام معظم رهبری و در واقع جزو مطالبات معظم له از دانشگاه ها به خصوص از استادان هست که از نیروهای انتظامی به عنوان فرماندهان این قضیه و افسران یاد شده است.

باید از آموزش محوری به محصول محوری برسیم

علیرضا ایرانبخش در خصوص آموزش افزود: باید از آموزش محوری حرکت کنیم و به سمت فناور محوری و نهایتاً محصول محوری برسیم و تا سال 95 حداقل باید 30 درصد از منابع درآمدی دانشگاه خارج از شهریه باشد و در بحث رشته ها به سمت رشته های مهندسی و تحصیلات تکمیلی وارد شویم و در مجموع 98 رشته که چهار رشته آن دکتری است تصویب شده است.

وی بیان کرد: به زودی پنج رشته پزشکی دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، پزشکی در واحد رودهن دایر می شود.

این مسئول در بحث پژوهشی گفت: در حوزه پژوهش تعامل با سازمانها، نهادها و ادارات برای واحد رودهن بسیار مهم است، چراکه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن از مزیتهای رقابتی بسیار بالایی برخوردار است و مزیتهای نسبی واحد را به مزیتهای رقابتی و سپس این مزیتها را به محصول محوری تبدیل کنیم و مهم ترین مزیت واحد رودهن برخوردار بودن از استادان وزین و صاحب نظر در سطح کشور است.

وی اضافه کرد: مسئله ای که اکنون پیش رو داریم در خصوص تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با نیروی انتظامی شرق استان تهران که در راستای اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص سلامت و توسعه علمی، ارتباط و تعامل و همکاری بین مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی با سازمانهای اجرایی که می تواند به ارتقای کمی، کیفی و هدف گذاری کمک کند.

هدف از تفاهم نامه استفاده از تمام ظرفیتهاست

ایرانبخش تصریح کرد: هدف از این تفاهم نامه استفاده از همه ظرفیتها و به کارگیری تواناییهای علمی و توسعه همکاریهای آموزشی، تحقیقاتی، فناوری در جهت ارتقا، استمرار و ارتباط سازمان یافته و مجموعه مسائل، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی که استادان باید بدانید که دانشگاه رودهن و نیروی انتظامی روی بحثهای کلان وارد می شود و عملاً استمرار، پیگیری و اجرای تمام مفاد این تفاهم نامه به دست استادن است.

وی افزود: در این تفاهم نامه، برگزاری دوره ها، کارگاه ها و برگزاری همایشهای بین المللی و ملی مشترک وفق ضوابط، چاپ و انتشار کتاب و مجلات مشترک، جزوات آموزشی، طراحی پژوهشهای ملی، تبادل توان علمی دانشگاه و نیروی انتظامی شرق استان تهران در اختیار گذاشتن تجهیزات و آزمایشگاه ها و فضای فیزیکی، حمایت از تجاری سازی و فناوریهای نو همکاری مشترک در برگزاری نشستهای تخصصی، همکاری در زمینه اطلاع رسانی موضوعات علمی و پژوهشی، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، همکاری در زمینه طراحی و اجرایی طرحهای کاربردی مشترک، فراهم کردن استفاده از مجموعه تجهیزات و کتابخانه ها، حمایت از پژوهشگران، انجام تألیفات، ترجمه متون مورد توافق، ترجمه کتب تخصصی توسط استادان گنجانده شده است.

دانشگاه آزاد رودهن جزو چهار دانشگاه برتر در هفته پژوهش قرار گرفته است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن عنوان کرد: این واحد جزو چهار دانشگاه برتر در هفته پژوهش قرار گرفت و اکنون واحد رودهن را به خاطر مجموعه تیم مدیریتی و استادانی که دارد یک دانشگاه مطرح می شناسند و عرض کردم هم به خاطر خودمان، هم به خاطر آینده ایران و هم به خاطر مجموعه مطالباتی که مقام معظم رهبری دارند، باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم.

وی ادامه داد: باید بتوانیم ایرانی آباد و سرفراز را رقم بزنیم و بحمدالله کشور در مسیر خوبی قرار گرفته است، ولی همان طور که حضرت امام(ره) فرمودند دانشگاه مبداء همه تحولات است و باید اول در خودمان تحول ایجاد کنیم تا انشاءالله بتوانیم یک مسیر اثربخشی را به آیندگان هدیه کنیم.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی شرق استان تهران نیز در این مراسم شمه ای از فعالیتهای دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی شرق استان تهران را بیان داشت و گفت: در گذشته 32 استان داشتیم که با تشکیل استان ویژه غرب، یعنی شهریار و شرق استان، یعنی ورامین در مجموع 34 استان تشکیل شده که در هر استان ناجا یک دفتر تحقیقات کاربردی در آن قرار داده است.

پلیس باید پلیس علمی بشود

سرهنگ حسین سعیدی افزود: فعالیت دفتر تحقیقات از سال 85 شروع شده است و استادان ناجا به این نتیجه رسیدند که پلیس باید پلیس علمی بشود و آن را توسعه دادند و آن را تبدیل به سازمان کردند و سازمان تحقیقات مطالعات ناجا با زیر مجموعه اش از 32 دفتر تحقیقات در سایر استانها در کل دفاتر تحقیقات استانها و پلیسهای تخصصی به 54 دفتر تحقیقاتی ارتقا یافت.

وی عنوان کرد: اخیراً نیز مصوبه ای تصویب شد که در آن سازمان مطالعاتی ناجا به سازمان پژوهشگاه مستقل و در اختیار ناجا ارتقا یافته است که بحمدالله این روند توسعه علم در ناجا برای چشم انداز پلیس سال 1404 رقم خوبی را نشان می دهد.

سرهنگ سعیدی ادامه داد: دفتر تحقیقات شرق تهران از سال 1391 شروع به کار کرد و تلاش است تا بارور و به یک مجموعه کاملی تبدیل شود.

اولین کار مهم دفتر تحقیقات شناسایی استادان توانا در دانشگاه هاست

وی تصریح کرد: اولین کار مهم دفتر تحقیقات شناسایی استادان توانا در دانشگاه هاست و تشکیل شورای پژوهشی است، چون هر کاری باید از کانال شورای پژوهشی دفتر تحقیقات بگذرد و هر مصوبه ای که در شورای پژوهشی به تصویب برساند، قابل اجراست.

سرهنگ سعیدی اضافه کرد: بحث در حوزه دانش پلیسی است هر کاری که باعث ارتقای دانش پلیس شود و از آن استقبال می کنیم و هر استان یک آیتم ویژه و یک مطالعاتی ویژه دارد که پیگیر آن هستیم.