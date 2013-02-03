کسب رتبه برتر مخابرات گلستان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی صبح یکشنبه در جمع مسئولان ورزش شهرستان گرگان افزود: سال گذشته شرکت مخابرات توانست حدود 5/6 میلیارد تومان سود خالص برای سهامداران داشته باشد و می توانیم از این میزان، بخشی را در امر توجه به ورزش استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: توانستیم در سال گذشته حدود 25 میلیون تومان به ورزش اسکواش و 15 میلیون تومان نیز به ورزش کشتی از محل درآمدهای خود اختصاص دهیم.

مدیر کل مخابرات استان با اشاره به اینکه هرچه که در حوزه مخابرات خدمات دهی و اقتصاد بهتر باشد افزود: اگر ما بتوانیم در امر خدمات دهیی در امر مخابرات بهتر عمل کنیم قطعا کمک های این شرکت نیز بیشتر می شود و انتظار داریم که محصولات مخابرات را در اولویت قرار دهند.