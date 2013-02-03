  1. عناوین کل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

حسینی اعلام کرد:

کسب رتبه برتر مخابرات گلستان در کشور

کسب رتبه برتر مخابرات گلستان در کشور

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مخابرات گلستان از کسب رتبه اول این شرکت در خدمات دهی به مشترکان در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی صبح یکشنبه در جمع مسئولان ورزش شهرستان گرگان افزود: سال گذشته شرکت مخابرات توانست حدود 5/6 میلیارد تومان سود خالص برای سهامداران داشته باشد و می توانیم از این میزان، بخشی را در امر توجه به ورزش استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: توانستیم در سال گذشته حدود 25 میلیون تومان به ورزش اسکواش و 15 میلیون تومان نیز به ورزش کشتی از محل درآمدهای خود اختصاص دهیم.

مدیر کل مخابرات استان با اشاره به اینکه  هرچه که در حوزه مخابرات خدمات دهی و اقتصاد بهتر باشد افزود: اگر ما بتوانیم در امر خدمات دهیی در امر مخابرات بهتر عمل کنیم قطعا کمک های این شرکت نیز بیشتر می شود و انتظار داریم که محصولات مخابرات را در اولویت قرار دهند.
کد مطلب 1807066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید