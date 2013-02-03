طرح شهرسازی الکترونیک در شهرداری های اردبیل اجرا می شود

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اجرای این طرح به شکل مکانیزه و الکترونیکی کردن خدمات شهرداری ها و کاهش چرخه کاغذبازی در ارائه خدمات شهری به شهروندان است.

وی با بیان اینکه دو شهرداری منطقه یک و دو به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است، ادامه داد: کاهش مراجعه به شهرداری، تسریع در ارائه خدمات و توسعه خدمات شهری از جمله قابلیتهای این طرح است.

به گفته شهردار اردبیل با توجه به اینکه ترافیک مراجعات به شهرداری های مناطق چهارگانه اردبیل در سالهای اخیر یکی از مهمترین علل تاخیر در ارائه خدمات شهری بوده، ضروری است با شیوه های به روز خدمت رسانی به شهروندان دنبال شود.

بدری در خصوص پروژه های اختصاصی شهرداری اردبیل در ایام فجر اضافه کرد: 47 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 135 میلیارد ریال در این ایام به بهره برداری می رسد.

وی از جمله مهمترین این پروژه ها را سه عابر پیاده در کمربندی اول و دوم برشمرد و ادامه داد: تعریض خیابان، توسعه فضاهای سبز و بهسازی معابر از جمله پروژه های در نظر گرفته شده است.

شهردار اردبیل افزود: تا پایان سال جاری نیز تعریض پل یاقوت و بهسازی فاز دوم بالیخلوچای به بهره برداری خواهد رسید.

