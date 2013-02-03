افتتاح خوابگاه 80 تخته دانش آموزی در دهگلان/کاروان نیکوکاری به روستاهای سقز اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر خوابگاه 80 تخت دانش آموزی خدیجه الکبری با حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان های دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه دهگلان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

این خوابگاه 80 تخت خوابه دانش آموزی با هزار و 68 مترمربع زیربنا برای اسکان دانش آموزان مدارس احداث شده است.

از این فضا فقط به عنوان خوابگاه دانش آموزان استفاده می شود و برای ساخت و احداث ساختمان خوابگاه دانش آموزی در شهر دهگلان از محل اعتبارات استانی بیش از 400 میلیون ریال هزینه شده است.

افتتاح ساختمان فوریت های پزشکی

به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان فوریت های پزشکی بیمارستان شهدای شهرستان دهگلان با حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه دهگلان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این ساختمان در زمینی به مساحت 60 مترمربع با صرف هزینه 300 میلیون ریال احداث شده است.

اعزام کاروان نیکوکاری به روستاهای سقز

به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر کاروان نیکوکاری به روستاهای سطح شهرستان سقز اعزام شد.

این برنامه که تحت عنوان جهاد فجر است به شهروندان در طول ایام دهه فجر خدمات بهداشتی و مشاوره ای، امداد و کمک های اولیه آموزش می دهد.

توزیع بروشور در خصوص آموزش های مقابله با مین و ‌توزیع بسته های بهداشتی از جمله برنامه هایی است که کاروان نیکوکاری در سطح روستاها انجام می دهد.

محفل انسی با قرآن در سقز برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران محفل انسی با قرآن در مسجد دارالصفا با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

در این محفل که با حضور قاریان برجسته شهرستانی از جمله سید فرزاد حسینی و سعدی ولی زاده برگزار شد، ماموستا شریفی امام جماعت مسجد با گرامیداشت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تقارن ایام فرخنده با ماه مولود پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، اهمیت قرآن را در زندگی اجتماع و هدایت مردم بسیار مهم توصیف کرد و خواستار اشاعه و ترویج و گسترش برگزاری محفل های انس در محلات شد.

در این مراسم معنوی برنامه های دیگری از جمله تواشیح و اجرای دف نوازی و مولودی خوانی نیز برگزار شد.

گفتنی است ده محفل قرآنی در سطح شهر سقز به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر برگزار می شود.