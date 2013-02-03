بصیرت انقلابی مردم رمز اقتدار و استحکام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصوری در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه اظهار داشت: این انقلاب با نثار خون شهیدان و جانفاشانی ایثارگران به ثمر نشسته و ما عزت و سربلندی خود را مدیون برکات نظام مقدس هستیم و همه ما موظفیم با پاسدارای از آرمان های این نظام مقدس و پیروی از فرامین و منویات مقام معظم رهبری تلاش خود را برای دفاع از ارزش های انقلاب مضاعف کنیم.

وی به ایام الله دهه فجر و هفته وحدت اشاره کرد و افزود: تقارن هفته و حدت و نیز آغاز جشن های سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای تجدید اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و نیز تجدید میثاق با ارزش ها و آرمان های انقلاب است.

فرماندار بانه به تشریح اقدامات و توطئه های دشمنان از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و ادامه داد: دشمنان از هیچ گونه اقدامی برای ضربه به نظام و ایجاد تفرقه در بین مردم کوتاهی نکرده اند و درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند.

منصوری یادآور شد: خوشبختانه با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری و نیز آگاهی و بصیرت و پشتیبانی این ملت تمام توطئه های دشمنان یکی پس از دیگری نقش بر آب شده و دشمنان در رسیدن به اهداف پلید خود ناکام مانده اند.

وی در ادامه بر لزوم مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب تاکید کرد و بیان کرد: بدخواهان نظام با استفاده از شبکه های ماهواره ای و برنامه های مخرب ضد اخلاقی برای منحرف کردن جوانان و تضعیف باورهای دینی مردم همه تلاش خود را بکار بسته اند که باید با تقویت باورهای دینی و اعتقادی به مقابله با این توطئه های بپردازیم.

فرماندار بانه خدمات بی شائبه دولت های نهم و دهم برای تحقق توسعه همه جانبه به ویژه در بخش کشاورزی را بی نظیر دانست و گفت: دولت توجه ویژه ای به توسعه بخش کشاورزی و باغات شهرستان داشته و اعتبارات قابل ملاحظه ای به این امر اختصاص یافته است.

84 طرح کشاورزی در شهرستان دهگلان تصویب شد

فرماندار شهرستان دهگلان از تصویب 84 طرح کشاورزی با اعتباری در حدود 40 میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.

محمد رضائی اظهار داشت: با اجرای این طرح ها زمینه اشتغال 100 نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 100 میلیارد ریال تسهیلات هفت درصدی به 325 کشاورز پرداخت شده است، افزود: این طرح ها زمینه اشتغال 750 نفر را فراهم می کند.

فرماندار دهگلان در ادامه سخنان خود بیان کرد: دهگلان از لحاظ پرونده موجود در سیستم بانکی جزو شهرستان های برتر استان است.

رضائی ادامه داد: این شهرستان از نظر تعدد و تراکنش طرح ها با پوشش 85 درصدی روستاها در زمینه استفاده از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی، رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: اجرای طرح توسعه کشاورزی زمینه تقویت بخش کشاورزی و حل مشکل بیکاری را فراهم می کند.

فرماندار دهگلان گفت: توسعه مشاغل کشاورزی از اولویت های دولت است و در همین راستا مسئولان باید برنامه های خود را در این زمینه تعریف و اجرا کنند.