کاشت 10 هزار اصله نهال در بجنورد آغاز شد

عباسعلی مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روزهای اخیر و با مساعد شدن نسبی شرایط جوی، کاشت 10 هزار اصله نهال شامل نهال های توت زینتی و چنار در خیابان ها، معابر و بولوارهای سطح شهر بجنورد آغاز شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح نهال کاری، در مجموع 500 میلیون ریال اعتبار از بودجه شهرداری اختصاص یافته است، اظهار داشت: تمامی نهال های مورد استفاده در این طرح در نهالستان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد تولید شده و ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، در برابر آفات و بیماری ها نیز مقاوم هستند.

به گفته مهماندوست نهالستان این سازمان سالانه قابلیت تولید حدود 300 هزار اصله نهال غیرمثمر شامل گونه های زبان گنجشک، افرا، اقاقیا، زیتون تلخ، بید، چنار، کاج و سرو خمره ای را دارد.

وی در ادامه در مورد دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد: پس از اتمام عملیات نهال کاری در سطح شهر، پروژه پرچین کاری، نوار سبز معابر شهری و توسعه کمربند سبز به مساحت 100 هکتار در محل بوستان بش قارداش در دستور کار قرار می گیرد.

مهمان دوست همچنین در مورد سرانه فضای سبز در بجنورد افزود: در حال حاضر سرانه فضای سبز در بجنورد با ازای هر نفر 10 مترمربع برآورد شده که این میزان از میانگین کشوری آن بالاتر است.

وی تصریح کرد: در سال 86 سرانه فضای سبز بجنورد 8.9 مترمربع بود که این میزان در سال 90 به 9.8 مترمربع افزایش یافت و در سال جاری نیز به 10 مترمربع ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بجنورد با دارا بودن دو منطقه شهری و همچنین شهرداری مهر، 214 هزار نفر جمعیت دارد.