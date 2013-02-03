افتتاح سه واحد صنعتی در سنندج/ اولویت 9 طرح تولیدی برای تامین اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسراری در این رابطه اظهار داشت: به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سه واحد صنعتی در شهرستان سنندج با حضور استاندار کردستان، فرماندار شهرستان سنندج و سایر مسئولان اجرایی کردستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر تعداد سه واحد صنعتی در زمینه های تولید انواع محصولات لبنی، البسه یکبار مصرف بیمارستانی و درب و پنجره UPVCشیشه دو جداره، در شهر سنندج مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: این واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به میزان 10 میلیارد و 100 میلیون ریال آغاز به کار کرد.

اسراری یادآور شد: این واحدهای صنعتی با اشتغالزایی 45 نفر به صورت مستقیم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی شماره یک سنندج واقع شده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه با سیاست های تشویقی و حمایتی دولت خدمتگزار و همچنین حمایت های دلسوزانه مسئولان در استان و با افتتاح و راه اندازی طرح های نیمه تمام در این استان در آینده ای نزدیک شاهد رفع مشکل بیکاری و همچنین توسعه همه جانبه کردستان در تمام بخش ها خواهیم بود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در دهه مبارک فجر طرح های متنوع و گسترده صنعتی و معدنی در استان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که این نوید بسیار خوبی در راستای عمران و آبادانی این خطه از کشور عزیزمان است.

اخذ اولویت 9 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی برای تامین اعتبار

اسراری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 9 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان برای استفاده از اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی از کارگروه مربوطه اولویت بررسی گرفته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این طرح ها بعد از بررسی و انجام مراحل قانونی هم اکنون در حال بررسی در بانک های عامل هستند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: این طرح ها عمدتا در زمینه نان صنعتی، سیلو، خوراک دام و طیور، لبنیات و درجه بندی سیب زمینی است.

اسراری یادآور شد: تسهیلات اولویت گرفته بیش از 220 میلیارد ریال است که پیش بینی می شود بیش از 153 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی صورت گیرد.