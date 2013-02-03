بیش از 17 هزار نفر اهدا کننده مستمر خون در قم وجود داشته است

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ طی 10 ماهه سال 91 تعداد خون دهندگان 30 هزار و 984 مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در حوزه خون و فرآورده های خونی در طول سال استان قم هم نیاز استان و هم نیاز استان های متقاضی را تامین می کند که بخشی از این فرآورده ها به عنوان محصول پلاسمایی برای ارسال به کشور آلمان به تهران فرستاده می شود و بخشی دیگر به سایر استان ها و نزدیک به 6 هزار و 200 گلبول قرمز متراکم نیز از ابتدای سال تاکنون به استان های خوزستان و تهران ارسال شده است.



مدیر کل انتقال خون استان قم با اشاره به اینکه قم در شاخص اهدا خون جز استان های برتر کشور است افزود: ‌در اهدای خون مستمر با توجه به اینکه در پیش بینی برنامه پنجم توسعه عدد 54 درصد را برای سطح کشور عدد هدف قرار داده اند از همه اکنون بیشتر از این عدد را برای اهدای خون مستمر در قم شاهد هستیم.



وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 17 هزار و 300 نفر اهدا کننده مستمر در قم وجود داشته است.



الهی در پایان گفت:‌ در ساختار اداری انتقال خون نیز از 45 پست به 110 پست ارتقا یافته است.



وی بیان کرد: شیفت عصر برای انتقال خون که یک شیفت اضافی بود تعطیل شده و به ساعات کاری صبح اضافه شده است.