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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۰

مراسم عمامه گذاری 50 طلبه در شیراز برگزار می شود

مراسم عمامه گذاری 50 طلبه در شیراز برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون امور حوزه و روحانیت نهاد نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر و ایام فرخنده ماه ربیع المولود، مراسم عمامه گذاری 50 نفر از طلاب حوزه های علمیه تحت اشراف آیت الله ایمانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امین رصاف بیان کرد: این طلاب یا در سطوح عالی حوزه مشغول تحصیل هستند یا در سال آخر دوره سفیران هدایت تحصیل می کنند.

وی بیان کرد: این مراسم روز دوشنبه در مصلی نماز جمعه شیراز مقارن ساعت 19 برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه مرکزی شیراز تصریح گرد: همچنین در این مراسم با حضور مسئولان استان فارس و شهر شیراز و نیز مدیران و مسئولان حوزه های علمیه و اعضای جامعه روحانیت شیراز، از نرم افزار "فرقان" اثر فاخر آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در فارس نیز رونمایی می شود. 

کد مطلب 1807087

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