مراسم عمامه گذاری 50 طلبه در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امین رصاف بیان کرد: این طلاب یا در سطوح عالی حوزه مشغول تحصیل هستند یا در سال آخر دوره سفیران هدایت تحصیل می کنند.

وی بیان کرد: این مراسم روز دوشنبه در مصلی نماز جمعه شیراز مقارن ساعت 19 برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه مرکزی شیراز تصریح گرد: همچنین در این مراسم با حضور مسئولان استان فارس و شهر شیراز و نیز مدیران و مسئولان حوزه های علمیه و اعضای جامعه روحانیت شیراز، از نرم افزار "فرقان" اثر فاخر آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در فارس نیز رونمایی می شود.