ارشد عين اللهي : تا امروز زير بار حرف ستاد بحران نرفته ايم / تحت فشار هستيم كه جاي فعلي برخي ناشران را تغيير دهيم

ارشد عين الهي ، عضو كميته اجرايي نمايشگاه كتاب تهران گفت : ناشران اگراعتراضي نسبت به جانمايي خود در سالنها دارند بايد به ما مراجعه كنند و ماهم نقشه رابه ايشان نشان خواهيم داد و روي نقشه باهم صحبت خواهيم كرد .

وي درپاسخ به انتقاد برخي از ناشران در مورد اينكه يك ناشركه خود متصدي تقسيم غرفه ها بوده مكان مناسبي را در سالن به خود اختصاص داده است ، گفت : نه اينگونه نيست ومن اين مساله را تكذيب مي كنم ، چيدمان ناشران درسالن ها وغرفه ها براساس حروف الفبا صورت گرفته است و هيچ جابجايي در اين روال صورت نگرفته و همه در سرجاي خود قرارگرفته اند .



عين اللهي در توضيح اين مطلب گفت : در هنگام چيدمان براساس حروف الفبا، ناشراني كه بايد فضاي بزرگتري داشته باشند را درگوشه ها وفضاهايي قرار مي دهيم كه عمق داشته باشد ، ناشر مورد نظر به اين دليل كه غرفه اش را نبسته وجلوي غرفه راباز گذاشته به نظر مي رسد كه غرفه بزرگتري دارد . البته از ابتدا ما از همه ناشران دعوت كرديم كه اگر مي توانند ، در تقسيم بندي غرفه ها كمكي به ما كنند .

به گزارش مهر ، وي درباره 44 ناشري كه ستاد بحران قصد جابجايي آنها ازغرفه شان را دارد ، گفت : ستاد بحران به ما اعلام كرده كه برخي از فضاها را حذف كنيم كه ما تا اين ساعت قبول نكرديم و هنوز فشار روي ما است كه برخي از ناشران را برداريم ( وموقعيتشان را تغيير دهيم ) اگر غرفه ناشري را از او بگيريم ، حتما به او جاي ديگري را اختصاص خواهيم داد و تاهنگامي كه موقعيت ديگري را به او ندهيم غرفه را از او نخواهيم گرفت .

وي خاطر نشان كرد : ما هنوز هم از سوي ستاد بحران تحت فشار هستيم كه برخي از ناشران را جابجا كنيم ولي به هيچ وجه ناشري را از نمايشگاه حذف نخواهيم كرد .

گفتني است ، برخي از ناشران نسبت به اين كه يك ناشر كه مسئول تقسيم بندي غرفه ها در سالن هاي نمايشگاه است بهترين موقعيت در سالن را خود اختصاص داده ، در حالي كه اين ناشر تنها به فروش پوستر اقدام مي كند ، اعتراض داشتند .