کمک به مردم در شرایط فشار اقتصادی توصیه رهبر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری با استناد به اصولی از قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی مجلس نسبت به تاخیر دولت بر ارایه لایحه بودجه 92 انتقاد کرد.

وی گفت: در آیین نامه تاکید شده است که بودجه باید در مهلت مقرر به مجلس ارایه شود اما دو ماه از زمان مقرر می گذرد و بودجه به مجلس ارایه نشده، نه دولت و نه مجلس هیچ توضیحی در این زمینه نمی دهند.

وی در بخش دیگری از تذکر خود به توافق مجلس و دولت برای کمک به وضعیت معیشت مردمی قبل از عید اشاره کرد و گفت: توصیه شده است که به اقشار ضعیف و مردم پیش از عید کمکی شود. این توصیه، توصیه مهمی است اما منطق اقتضا می کند که از طریق قانون اجرا شود.

وی ادامه داد: گاهی مصاحبه می شود که 100 هزار یا 200 هزار تومان به مردم داده خواهد شد و این تصمیم خبرگان مجلس است در حالی که ما چیزی به عنوان خبرگان مجلس نداریم. در این که موضوع مهم است و باید انجام شود و نسبت به آن تاکید شده شکی نیست اما دولت باید لایحه پیشنهادی خود را به مجلس دهد تا این کمک به تصویب مجلس برسد.

لاریجانی در پاسخ به سنایی گفت: دولت باید لایحه را در مهلت مقرر به مجلس می داد اما این کار را نکرده مجلس هم نمی تواند برای بودجه طرح دهد.

وی گفت: دولت تاخیر داشته و طبق قانون اگر از 15 آذر عبور کنیم و بودجه به مجلس داده نشود دولت علاوه بر لایحه بودجه باید لایحه چند دوازدهم بدهد این موضوع چندبار گفته شده است. دیگر مجلس چه کند؟ حتی تاکید کرده ایم که این تاخیر به ضرر کشور است.

رئیس مجلس در خصوص کمک معیشتی به مردم نیز گفت: توصیه رهبری این بود که به مردم در شرایطی که تحت فشار هستند کمکی شود این موضوع در جلسات مطرح شد و نظر ایشان است. اشکالی نیز از نظر قانونی ندارد. مجلس در جریان قرار دارد.

وی تاکید کرد: بین دولت و مجلس هنوز برای هدفمندی یارانه ها توافقی صورت نگرفته است.