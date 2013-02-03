اقتدار ایران اسلامی مرهون تلاش و خودباوری جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان شامگاه شنبه در همایش جوانان و خودباوری در شهرستان بیجار که در تالار شهید رجایی و با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: جهش های علمی متعددی که در حوزه های مختلفی نظیر فناوری، انرژی هسته ای، نانو، علوم پایه، علوم پزشکی، سلول های بنیادی، تسلیحات و فناوری های نظامی و دفاعی ایجاد شده نمونه های بارزی از خودباوری و اعتماد به نفس ملی جوانان است.

وی افزود: خود باوری جوانان زمینه ساز اقتدار و ارتقای جایگاه ایران اسلامی به عنوان کشوری مقتدر و خودکفا در سطح جهان شده و امروز ایران اسلامی به برکت خودباوری و تلاش جوانان و نخبگان خود، بدون وابستگی به بیگانگان، مرزهای پیشرفت و توسعه در بخش های مختلف علمی و فناوری را در می نوردند.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر امروز ایران اسلامی به قله های رفیع علم و دانش در دنیا دست یافته به خاطر خود باوری و تلاش جوانان این مرز و بوم است.

بیاتیان به بصیرت افزایی جوانان اشاره کرد و یادآور شد: جوانان باید تلاش کنند و در همین سنین کم بر بصیرت افزایی خود بی افزیند چرا که آینده ایران اسلامی در گرو بصیرت افزایی جوانان است.

وی بیان کرد: نمونه بارز این امر شهید فهمیده است که با بصیرت و بینش خود به مقابله با دشمنان این مرز و بوم برخاست و جان خود را فدا کرد.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی در ادامه به دانش آموزان شهید شهرستان اشاره کرد و گفت: شهید فتح آبادی و شهید الوندی از جمله شهدای دانش آموز این مرز و بوم بودند که با بصیرت و بینش خود حماسه ای ماندگار را خلق کردند.

بیاتیان در پایان نخبه و جوان بودن را دو معیار مهم برای ساخت آینده عنوان کرد و اظهار داشت: جامعه ای متعالی و رو به رشد است که قدر نخبه های خود را بداند.