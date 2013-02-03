مشکلات و تهدیدات مردم را از صحنه انقلاب خارج نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی در بیست و چهارمین کارگاه آموزشی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که با حضور اعضاء شورای اداری شهرستان رودان برگزار گردید با تبریک میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به نامگذاری این روز به نام اخلاق، افزود: ما پیرو اهل بیت و ائمه اطهار(ع) هستیم و باید سیره و رفتار آنان را سرمشق و الگوی خود قرار دهیم.

وی با بیان گوشه ای از زندگی پیامبر اسلام و برخورد با یک فرد یهودی که هر روز او را مورد اهانت قرار می داد، یادآورشد: اخلاق حسنه پیامبر عظیم الشان اسلام در برخورد با این آدم هتاک باعث شد که این یهودی ، دین اسلام را برگزیند.

وی تصریح کرد: ائمه معصومین با اخلاق نیکو ، قلبهای بسیاری را به اسلام پیوند زدند که می تواند این حرکت ها و رفتارها برای همه ما به ویژه مدیران الگو باشد.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات خواستار رعایت اخلاق اسلامی از سوی کاندیداها و حامیان آنها شد و اظهارداشت: کاندیداها برای خارج کردن رقیب از صحنه انتخابات به بد اخلاقی روی نیاورند که این خلاف سیره ائمه است.

بازرس کل استان هرمزگان با گرامی داشت ایام دهه مبارک فجر گفت: هرچه از زمان پیروزی انقلاب می گذرد ، آثار آن در خارج مرزهای کشور بیشتر مشاهده می شود و قابل لمس است.

مومن آبادی با گرامیداشت یاد وخاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی، حمایت مردم ایران اسلامی از امام راحل در پیروزی و تداوم انقلاب را ماندگار توصیف کرد و افزود: رمز پیروزی و تداوم انقلاب، همدلی، هم فکری متکی به ایمان مردم است.

این مسئول تصریح کرد: حضور مردم در حمایت از کشور و نظام ، حضوری حماسی و همه جانبه است و مسوولان و مدیران باید قدر این ملت رشید را بدانند.

مومن آبادی ادامه داد: مشکلات و تهدیدات دشمنان ، مردم را از صحنه انقلاب خارج نمی کند.

رئیس شورای دستگاه های نظارتی استان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تلاش شورای دستگاههای نظارتی، آشنایی مدیران با قانون ارتقاء سلامت اداری برای خدمتگزاری مطلوب به مردم در دستگاه های خدمات رسان است.

وی با بیان اینکه مسئولیتها مقطعی و زودگذر است، افزود: مسئولیت ها، امانتی است که در اختیار مدیران گذاشته شده است باید از این امانت به خوبی پاسداری شود.

وی همچنین گفت: تکریم ارباب رجوع یک تکلیف است باید با مردم به خوبی رفتار کنیم.

وی با تشریح عوامل اصلی بروز فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن یادآورشد : نظارت دورن سازمانی وظیفه مدیران است.

مومن آبادی تصریح کرد : باید تلاش کنیم روند خدمتگزاری به مردم شفاف و به روز شود.

وی اضافه کرد: نظارت جدی بر بخش هایی که پاسخگوی مطالبات مردم هستند ، بسیار ضروری است ، وظیفه دستگاه ها ، تلاش برای افزایش رضایت مندی مردم و خدمت صادقانه به آنهاست.

این مسئول گفت: مدیران نظام ، افرادی شایسته و متدین هستند و باید قدر این پست و مقام را بدانند و برای افزایش اعتماد مردم تلاش کنند.