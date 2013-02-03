بزرگترین جشن انقلاب در شرق استان تهران برگزار می شود

سید جلیل چوبداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشن پنج شنبه 19 بهمن ماه از ساعت 15 الی 18 با حضور هنرمندان صدا و سیما اقبال واحدی مجری توانمند و با اجرای کنسرت موسیقی توسط بیژن خاوری، مجتبی کبیری و همچنین گروه کودک شهرام لاسمی(قلقلی) و تقلید صدا مجید شاپوری به همراه گروه آکروبات جام جم برگزار می شود که شرکت در این مراسم برای عموم آزاد و رایگان است.

فروپاشی حکومت ستمشاهی برگ زرینی در تاریخ دنیا به یادگار گذاشت

چوبداری بیان داشت: ملت ایران در این دهه با فروپاشی حکومت ستمشاهی برگ زرینی را در تاریخ دنیا به یادگار گذاشتند، لذا توجه به این جشن بزرگ ملی و انتقال این مهم به نسلهای بعدی از وظایف اصلی ماست.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی را تا کنون شهدا نگه داشته اند و بعد از آن را نیز رهروان شهدا نگهداری می کنند و امروز میهن اسلامی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی به جایگاهی رسید که حتی دشمنان نظام به این موفقیتها اذعان دارند.

دشمن با استفاده از تکنولوژیهای رسانه ای سعی در انحراف افکار جوانان دارد

شهردار کیلان عنوان کرد: دشمن با استفاده از تکنولوژیهای رسانه ای و راه اندازی تبلیغات شبانه روزی سعی در انحراف افکار جوانان دارد و می خواهد نظام و دستاوردهای ارزشمند آن را زیر سئوال ببرد.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه دهه مبارک فجر اضافه کرد: حضور حداکثری مردم در این رویداد بزرگ تاریخی ارج نهادن به خدمات و دستاوردهای نظام است و موجب یأس و شکست دشمن در تبلیغات شوم خود می شود.