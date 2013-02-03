وجود 313 کتاب مهدوی در کتابخانه دیجیتالی وب سایت مسجد مقدس جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر واحد رسانه های دیجیتال مسجد مقدس جمکران با اشاره به وجود 313کتاب مهدوی در کتابخانه دیجیتالی وب سایت مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: یکی از اهداف این سایت انتشار کتب مرجع و با محتوی در موضوعات مرتبط با فرهنگ مهدویت است که پس از بررسی های صورت گرفته این امر به شکلی نو و کاربردی در وب سایت مسجد مقدس جمکران ایجاد شد.

امیر افضلی افزود: این کتابخانه در حال حاضر بیش از 200 کتاب را در خود جای داده که قابلیت و امکانات خوبی برای کاربران ایجاد کرده است.



وی افزود: یکی از مشکلاتی که مخاطبین برای دسترسی به کتب دیجیتالی در بستر وب دارند این است که غالباً برای یافتن بخشی از این کتاب های مجبورند کل کتاب را دانلود کرده و گاهی نیز کتب، به صورت فایل pdf در اینترنت موجود است که قابلیت بهره برداری و استفاده چندانی را ندارد.



افضلی ادامه داد: از ویژگی های این کتابخانه، دسترسی به کتب با فرمتی است که کاربر می تواند به راحتی از میان موضوعات کتاب قسمتی را که مورد نیاز دارد رویت کرده و یا آن قسمت را کپی و بهره برداری نماید که این مساله در صرفه جویی وقت کاربران و کاهش زمان تحقیقات اینترنتی نقش مهمی داشته و با یک نگاه، مرور کلی بر کتاب و عناوین آن میسر خواهد بود.



جلسات گفتمان دینی در مدارس قم برگزار می شود





رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش قم با اشاره به اجرای طرح گفتمان دینی در مدارس قم بیان کرد: این طرح با موضوعات آسیب های اجتماعی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، جنگ نرم، الگوهای راهبردی مقابله با جنگ نرم، اخلاق، عفاف و حجاب، وظیفه جوانان در خانواده و جامعه، آسیب شناسی فرهنگ دینی، فروع دین، نحله های فکری و عرفان های انحرافی ونوظهور، بیداری اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، ارزش های انقلابی، ولایت و رهبری اجرا می شود.



مهدی خادمی جمکرانی با اشاره به اینکه اساتید حوزه علمیه قم و مبلغان دینی در مدارس به سوالات دانش آموزان در برابر شبهات پاسخ می دهند، اظهار کرد: در دهه مبارک فجر با برنامه ریزی منسجم تلاش خواهیم کرد تا این گفتمان ها بیشتر به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، انتقال افکار و اندیشه های بلند امام راحل عظیم الشان به دانش آموزان و آمادگی جوانان عزیزمان در برابر ادبیات تیره و تاریک دشمنان اسلام و انقلاب و تلاش در راستای تقویت ایمان و بصیرت دینی این عزیزان اختصاص یابد.



سرطان سومین عامل مرگ و میر در قم





رئیس مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه سرطان ها علت حدود 13 درصد از کل میزان مرگ و میرها را به خود اختصلص داده اند افزود: سرطان ها پس از بیماری های قلبی عروقی و حوادث و سوانح سومین عامل مرگ و میر در استان قم به شمار میروند.



مجید محمدیان با تاکید بر اینکه تغذیه و سبک زندگی نامناسب و مصرف دخانیات بیشترین سهم را در ابتلا مردم به سرطان دارند گفت: چاقی، کم تحرکی و مصرف دخانیات، استفاده از غذاهای چرب، سرخ کردنی، فست فودها، کمبود فیبر در غذا، عدم مصرف کافی میوه و سبزیجات به صورت روزانه مهمترین عوامل خطرساز سرطان هستند.



رئیس مرکز بهداشت استان استان از شایعترین سرطان ها در استان را سرطان روده بزرگ، سرطان معده، سرطان پستان و سرطان پوست برشمرد و افزود: مهم ترین عامل در پیشگیری از سرطان علاوه بر در پیش گرفتن سبک زندگی سالم توجه به علایم هشدار دهنده بیماری سرطان است.