به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، مراسم ویژه‌ای با سخنرانی خسرو معتضد مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر و با حضور فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسجد‌النبی(ص) این نیرو برگزار شد.



معتضد در این مراسم با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری نیروی هوایی، گفت:در زمان پیروزی انقلاب با توجه این‌که نیروی هوایی از جنس مردم بود بین ذلت و سرسپردگی، مردم را انتخاب کرد و نقش پیش‌قراولی را در پیروزی انقلاب ایفا نمود.



وی در ادامه با بیان این‌که نیروی هوایی نقش اساسی و پررنگی در جنگ تحمیلی ایفا نمود، ادامه داد: در طول هشت سال دفاع مقدس نیز با اتکا به خداوند متعال و خودباوری کارکنان غیور و آمادگی رزمی بالا، آنها رسالت خود را به خوبی انجام دادند.



این مورخ تاریخ معاصر تصریح کرد:ایرانی‌ها هرزمان که آرمان داشته باشند،کارهای بزرگی انجام می‌دهند و نیروی هوایی نیز با انجام عملیات‌هایی نظیر کمان 99 و حمله به اچ 3 این مهم را به انجام رساندند.