ابومازن: لازم مي دانم با شارون ديدار كنم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين روزگذشته پس ازپايان گفتگوهايش با شيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير اطلاع رساني امارات در رام الله گفت : به منظورپيشبرد روند صلح و نيزبحث و بررسي بر سر موارد توافق شده دركنفرانس شرم الشيخ ، لازم و ضروري مي دانم با شارون ديداركنم .

وي افزود: ديدارم با آريل شارون نخست وزير اسراييل قانوني است اما وي به زمان اين ديدار اشاره اي نكرد.

اين اظهارات درزماني مطرح مي شود كه كميته اجرايي سازمان آزادي بخش فلسطين، ابومازن را ماموركرد تا مسئوليت هاي رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين را برعهده بگيرد.

اين كميته در بيانيه اي تصريح كرد: كميته اجرايي سازمان آزادي بخش فسطين ابومازن را كه رياست اجرايي اين كميته را برعهده دارد، مامور انجام تمام ماموريت ها، مسئوليت ها و اختيارات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كرد.

خبرنگار الجزيره در فلسطين گفت : اين تصميم از اين جهت حائز اهميت است كه ازاين طريق به اختلافات فيما بين ابومازن و فاروق قدومي رئيس بخش سياسي سازمان آزادي بخش فلسطين پايان داده مي شود.

برخي براين باورند كه اين اظهارات ابومازن تا حدود زيادي مربوط به تحولات داخلي فلسطين بويژه انتخابات اخيرمي باشد، انتخاباتي كه از مجموع هشتاد و چهار شوراى محلى در نوار غزه و كرانه باخترى رود اردن، كانديداهاى جنبش الفتح در پنجاه و دو منطقه به موفقيت دست يافتند و كانديداهاى حماس در بيست و چهار منطقه اكثريت آرا را بدست آوردند. سخنگوى الفتح گفت كه نتيجه اين انتخابات نشان از اعتماد مردم به رفرم هاى سياسى عباس دارد و رايزن امنيتى عباس نيز گفت كه ارقام اوليه حاكى از تائيد اين واقعيت هستند كه مردم فلسطين به الفتح بعنوان قوى ترين و موثرترين فراكسيون مي نگرند.

بنا به نظر كارشناسان فلسطينى اين پيروزى باعث شد تا گارد قديمى الفتح كه حول محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان و احمد قريع نخست وزير دولت فلسطين جمع شده اند، به خواستهاى نيروهاى جوان در جنبش الفتح و مشاركت بيشتر آنها تن دهند. اين كارشناسان همچنين بر اين باروند كه جنبش الفتح در اين انتخابات كه ?? درصد ساكنين نوار غزه و كرانه باخترى رود اردن در آن شركت داشتند، از سازماندهى بهترى برخوردار بوده است.

درنهايت بنظر مي رسد ارتقاجايگاه فتح در افكارعمومي در كنار اقبال مردم به اقدامات جديد تشكيلات خودگردان زمينه اي فراهم ساخته تا دراين عرصه ابومازن براي تحرك بخشي به طرحهاي خود بويژه كسب وجه سياسي چنين درخواستي را مطرح نمايد.