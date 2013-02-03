  1. بین الملل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

اعزام نظامیان آلمان به مالی/

دخالت نظامی غربی ها در آفریقا ادامه دارد

دخالت نظامی غربی ها در آفریقا ادامه دارد

وزیر دفاع آلمان از اعزام 40 نظامی به مالی به بهانه آموزش به نیروهای این کشور آفریقایی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای پی ای، "توماس دمایزیره" در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که برلین پرسنل نظامی خود را برای آموزش نیروهای مالی به منظور مبارزه با گروههای افراطی اعزام می کند.

وی افزود: دولت آلمان هنوز درباره شمار دقیق نیروهای آلمانی که به مالی اعزام می شوند، تصمیم نگرفته است، اما حدود 40 سرباز در قالب نیروهای آموزشی اتحادیه اروپا به مالی می روند.

وزیر دفاع آلمان از اعزام نظامیان در اواخر مارس یا اوایل آوریل (اواخر اسفند و اوایل فروردین) به مالی خبر داد.

بر این اساس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حمایت آشکار از دخالت نظامی فرانسه در مالی، روز 17 ژانویه موافقت خود را با اعزام حدود 450 نظامی اروپایی از جمله 250 نیروی آموزشی به مالی اعلام کرده اند.

کد مطلب 1807115

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