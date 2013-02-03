ناتو پروژه سپر موشکی اروپا را متوقف نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آندرس فوگ راسموسن" که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با خبرنگاران گفتگو می کرد، در واکنش به نگرانی های روسیه درباره سپر موشکی مشترک اروپا گفت : ما تصمیم خود در این رابطه را گرفته ایم و این طرح متوقف نمی شود.

راسموسن در ادامه گفت : ناتو تصمیمی برای متوقف کردن برنامه خود ندارد و امیدواریم که روسیه نیز در این طرح مشترک موشکی شرکت کند.

دبیرکل ناتو افزود: ما این نکته را به صراحت اعلام کرده ایم که برای تامین امنیت مردم خود، طرح سپرموشکی مشترک را در اروپا به اجرا می گذاریم.

براساس این گزارش، روسیه معتقد است که استقرار سپر موشکی اروپا که بخشی از آن در نزدیکی مرزهای این کشور خواهد بود، با هدف تحت تاثیر قرار دادن قدرت نظامی مسکو انجام می شود.