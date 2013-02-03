به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی گفت: یکی از معضلات موتورسیکلت ها پلاکشان است که در پشت موتور قرار دارد و متاسفانه برخی با زنجیر و قفل و... روی پلاک را می پوشانند، به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که پلاکی هم جلوی موتورسیکلت ها نصب شود.

وی با بیان اینکه در تهران شاهد افزایش روز افزون استفاده از موتورسیکلت هستیم گفت: با توجه به محدودیت های ترافیکی، گره های ترافیکی و با توجه به اینکه موتورسیکلت ها سوخت کمتری مصرف می کند و هزینه هایش کمتر است ، هر روز شاهد افزایش تعداد این وسایل نقلیه در شهر هستیم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تاکید براینکه باید دستگاه های دیگر برای ساماندهی موتورسیکلت ها پای کار بیایند و همکاری های لازم را داشته باشند گفت: در راستای کاهش تخلفات از سوی موتورسیکلت سواران، طرح آموزشی برای این افراد در دست اجرا قرار گرفته اما آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد ساماندهی وضعیت تولید موتورسیکلت ها است چرا که تا این اتفاق نیافتد نمی توانیم کنترل مناسب موتورسیکلت را انجام دهیم.

سردار رحیمی در پاسخ به این سوال که چرا محدودیت ورود به محدوده طرح ترافیک برای موتورسیکلت ها در تهران اعمال نمی شود گفت: بستر های لازم برای این کار فراهم نیست، بهترین شناسه وسایل نقلیه پلاکشان است که متاسفانه بسیاری از موتورسیکلت ها روی پلاک را با زنجیر و قفل می پوشانند که در صورت نصب پلاک جلوی موتورسیکلت ها این مشکل حل می شود .

وی همچنین در خصوص سایر تخلفات رایج موتورسیکلت سواران مانند ورود به خطوط ویژه گفت: در حال حاضر حدود 500 نیرو راهور پلیس در خطوط ویژه اتوبوسرانی مستقر شده اند تا از ورود غیر مجاز موتورسیکلت ها و بعضا خوردوهای شخصی جلوگیری کنند اما باز گاهی شاهد تخلف برخی موتورسواران هستیم .

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: وضعیت موتورسیکلت ها در رعایت قوانین و استفاده از کلاه ایمنی بهتر شده اما تا حد ایده آل هنوز فاصله هست.

وی تصریح کرد: انتظار می رود وزارت صنایع و معادن بر وضعیت تولید موتورسیکلت ها نظارت بیشتری داشته باشد و کنترل شود که موتورسیکلت ها چگونه و با چه کیفیتی در کشور تولید می شوند تا بتوانیم به سمت موتورسیکلت هایی با کیفیت بالا و استاندارد پیش برویم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه وظیفه ما کنترل و نظارت بر ترددها موتورسیکلت ها در شهر است گفت: ما تمام تلاش خود را می کنیم که موتورسواران قوانین و مقررات را رعایت کنند که در این راستا اقدامات گسترده ای صورت گرفته است ،چنانچه زمانی که مسئولیتمان را در پلیس راهور برعهده گرفتیم اعلام کردیم، بیش از 80 درصد موتورسواران تخلف می کنند اما الان با قدرت می گوییم که این رقم به حدود 20 درصد کاهش یافته است .

وی ادامه داد: زمانی می گفتیم کمتر از 60 درصد موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده می کنند، الان با اطمینان می گو ییم بالای 60 درصد از کلاه ایمنی استفاده می کنند ، زمانی اکثر موتورسواران از خط عابر و چراغ قرمز عبور می کردند اما اکنون تعداد اندکی چنین تخلفی را مرتکب می شوند در مجموع می توان گفت که رفتار موتورسواران و عابران رو به بهبود است اما باید با آموزش و فرهنگ سازی به سمت شرایط بهتر و ایده آل تر گام برداریم.