جزئیات افتتاح مسکن مهر در کشور / تحویل 315 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، تاپایان سال 302 هزار و 571 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر به بهره برداری می رسد که از پروژه های سازمان ملی زمین و مسکن است.

همچنین در دهه فجر، 76 هزار و 419 واحد مسکن مهرپروژه های 99 ساله و ملکی در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر به افتتاح می رسد که 8 هزار و 927 مورد مربوط به استان تهران است ضمن آنکه 46 هزار و 708 واحد هم در بافت فرسوده در کل کشور به بهره برداری می رسد.

براساس این گزارش در شهرهای جدید هم در مجموع 40 هزار و 981 واحد افتتاح می شود که 1394 واحد در شهرجدید بهارستان، 3 هزار واحد در پردیس، 10 هزار واحد در پرند، 2 هزار و 441 واحد در سهند، 250 واحد در شیرین شهر، 8 هزار و 146 واحد در صدرا، 200 واحد در عالیشهر، 550 واحد در مجلسی و 10 هزار واحد در هشتگرد است.

براین اساس در استان تهران 87 هزار و 453 واحد به افتتاح می رسد که 1098 واحد در اسلامشهر، 11 هزار و 734 واحد در فردوسیه، 10 هزار و 369 واحد در پرند و 10 هزار و 826 واحد در رباط کریم است.

همچنین 9 بیمارستان و 2 مرکز درمانی با 762 تخت و اعتبار 118 میلیارد تومان در دهه فجر به افتتاح می رسد که در کل 315 هزار و 211 واحد مسکن مهر و 16 پروژه عمرانی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی افتتاح می شود.