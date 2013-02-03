راه اندازی بازارچه صنایع دستی مرز مهران معلق ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مرز مهران در 90 کیلومتری جنوب استان ایلام قرار دارد. این خروجی پس از فروپاشی رژیم سابق عراق از سال 82 دوباره به روی مردمان دو کشور ایران اسلامی و عراق بازگشایی شد به همین دلیل از ویژگی مهمی برای تردد مردم دو کشور برخوردار است و یکی از فرصتها و مکانهای ویژه برای معرفی هنر ایرانی به حساب می آید چرا که بازارچه دائمی مهران اکنون میزبان صدها نفر در هر روز است.

با این وجود، مرداد ماه امسال معاون صنایع دستی کشور، مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام، معاون فرماندار مهران و معاون سیاسی امنیتی استاندار و مسئولان استانی دیگر هر کدام بر ضرورت وجود بازارچه های صنایع دستی در مرز مهران تاکید کردند و در مصاحبه هایی آن را نه تنها موجب اشتغال زایی بلکه، عاملی برای معرفی هنر ایرانی در پایانه مرزی مهران به زائرین عتبات عالیات عنوان می کردند.

همان زمان، مسئولیت برپایی این بازارچه به یکی از شرکتهای برگزار کننده، نمایشگاهها واگذار شد و غرفه داران آن نیز هر کدام پس از خرید صنایع دستی فاخر و ویژه صادرات خود را برای برپایی غرفه ها آماده کردند و در مدت زمان اول قول ده روزه گرفتند که این بازارچه راه اندازی شود اما از آن ده روز اکنون 6 ماه گذشته و صنایع دستی آنها نه تنها به نمایش گذاشته نشد بلکه همگی در انبارهای پایانه مرزی نیز معطل مانده است.

در این باره، یکی از غرفه داران بازارچه صنایع دستی به خبرنگار مهر می گوید: مدتی صنایع دستی مان معلق مانده بود که آیا اجازه خالی کردن بار را به ما می دهند یا نه. مدتی بعد گفتند وسایلتان را بچینید و غرفه بندی کنید اما صبر کنید تا جواب استعلام میراث فرهنگی از دستگاههای دیگر در ایلام گرفته شود. دوباره اجازه ندادند وسایل را در غرفه ها بچینیم. اکنون نیز بعد از 6 ماه نه تکلیف خودمان مشخص است و نه صنایع دستی که قرار بود در این نمایشگاه عرضه شود.

وی با بیان اینکه تمام این کالاها صادراتی هستند و مشتری خاص خود را دارند گفت: استعلام لازم توسط مدیران گمرگ و مرزبانی و حمل و نقل ارائه نمی شود از سوی دیگر این مسئولان نیز هر بار با بهانه ای وعده زمان دیگری را به ما داده و قول همکاری می دهند.

متولیان راه اندازی این بازارچه به غرفه داران گفته اند این بازارچه اگر چه قرار بود به مدت سه سال در مرز مهران برپا شود، اما تا کنون اگر هماهنگی بین دستگاهها انجام شود، تنها می توانند میزبان آنها تا قبل از نوروز 92 باشند. چرا که پایانه حمل و نقل مهران هنوز گنجایش این فضا را ندارد.

گویا متولیان، پس از 6 ماه از موضوع راه اندازی بازارچه صنایع دستی مهران تازه به این نتیجه رسیده اند که یا پایانه امکان ایجاد بازارچه دائمی را ندارد و یا اینکه دیر به فکر گرفتن استعلام ها افتاده اند در هر دو حال غرفه داران و فروشندگان صنایع دستی در این میان قربانی سو مدیریتهای استانی در این ارتباط شده اند.