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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

حجت الاسلام توکلی:

عزت نفس و خودباوری حلقه مفقوده دوران قبل از انقلاب/لزوم توجه ویژه به اخلاق

عزت نفس و خودباوری حلقه مفقوده دوران قبل از انقلاب/لزوم توجه ویژه به اخلاق

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان عزت نفش و خودباوری را حلقه مفقوده دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران دانست.

حجت الاسلام علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سومین روز از دهه فجر که به عنوان انقلاب اسلامی، جوانان و خودباوری نامگذاری شده است، اظهار داشت: حلقه مفقوده رشد و پیشرفت علمی و تکنولوژی کشور در گذشته قبل از انقلاب " عزت نفس و خودباوری" ملت ما بود.

وی ادامه داد: عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن و مفید فایده بودن که از مجموع افکار، احساس ها، عواطف و تجربیات حاصل می شود و این امر یکی از با ارزش ترین منابع و بسترهایی است که یک ملت می تواند در اختیار داشته باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ابراز داشت: امام راحل( ره) این فکر و احساس را به مردم ما به ویژه جوانان القاء کرد و آنها با تجربه آن به این باور رسیدند که می توانند از توانمندی ها و ابزار در اختیار خود استفاده کنند.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: به طور قطع این همه توسعه، پیشرفت و ارتقاء رتبه علمی کشور مرهون رجعت عزت نفس به ملت ماست که در کنار این رجعت، مدیریت نخبگان و توجه به نیازها و خواسته های آنها توان این ارتقاء را افزایش داده و هدایت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: هر ملت و کشوری می تواند در پرتو یک رهبری و مدیریت علمی، دلسوز، آگاه با برنامه ریزی حساب شده و عمیق آینده خود را پایه ریزی کند و جا دارد که در این ایام قدردان این فضای علمی و پیشرفت جامعه باشیم.

وی یادآور شد: اما باید در لابه لای این پیشرفت ها به جایگاه و نقش اخلاق توجه ویژه شود.

کد مطلب 1807131

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