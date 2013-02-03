عزت نفس و خودباوری حلقه مفقوده دوران قبل از انقلاب/لزوم توجه ویژه به اخلاق

حجت الاسلام علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سومین روز از دهه فجر که به عنوان انقلاب اسلامی، جوانان و خودباوری نامگذاری شده است، اظهار داشت: حلقه مفقوده رشد و پیشرفت علمی و تکنولوژی کشور در گذشته قبل از انقلاب " عزت نفس و خودباوری" ملت ما بود.

وی ادامه داد: عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن و مفید فایده بودن که از مجموع افکار، احساس ها، عواطف و تجربیات حاصل می شود و این امر یکی از با ارزش ترین منابع و بسترهایی است که یک ملت می تواند در اختیار داشته باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ابراز داشت: امام راحل( ره) این فکر و احساس را به مردم ما به ویژه جوانان القاء کرد و آنها با تجربه آن به این باور رسیدند که می توانند از توانمندی ها و ابزار در اختیار خود استفاده کنند.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: به طور قطع این همه توسعه، پیشرفت و ارتقاء رتبه علمی کشور مرهون رجعت عزت نفس به ملت ماست که در کنار این رجعت، مدیریت نخبگان و توجه به نیازها و خواسته های آنها توان این ارتقاء را افزایش داده و هدایت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: هر ملت و کشوری می تواند در پرتو یک رهبری و مدیریت علمی، دلسوز، آگاه با برنامه ریزی حساب شده و عمیق آینده خود را پایه ریزی کند و جا دارد که در این ایام قدردان این فضای علمی و پیشرفت جامعه باشیم.

وی یادآور شد: اما باید در لابه لای این پیشرفت ها به جایگاه و نقش اخلاق توجه ویژه شود.