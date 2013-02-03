کاهش سن ابتلا به عروق کرونر در ایران/ وضعیت بیماران قلبی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صادقپور طبایی روز یکشنبه در نشست خبری اولین دوره آموزشی فوق تخصصی اعمال جراحی کم تهاجمی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، افزود: روش کم تهاجمی نوین در حدود سه چهار سال است که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که اعمال جراحی به این روش، نیازمند تجهیزات و دستگاههای خاص و پیشرفته ای است.

وی با اشاره به ویژگیهای روش کم تهاجمی که از بریدن استخوان قفسه سینه جلوگیری می کند و درد و عوارض کمتری برای بیمار دارد، اظهارداشت: در این روش، مدت زمان بستری بیمار بعد از عمل جراحی کمتر است.

این فوق تخصص جراحی قلب و عروق با تاکید بر حفظ زیبایی در روش کم تهاجمی اعمال جراحی قلب، افزود: در این دوره آموزشی که قرار است از 19 تا 23 بهمن ماه جاری در مرکز قلب شهید رجایی برگزار شود، اساتید مجرب قلب و عروق اروپا به آموزش حاضر در این دوره آموزشی خواهند پرداخت.

عضو انجمن قلب اروپا و ایران ادامه داد: با توجه به شرایط سیاسی و مسائل تحریمی که علیه ایران ایجاد شده است، برگزاری این دوره آموزشی در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه بازتاب زیادی در سایتهای جهانی داشته است.

وی با اعلام اینکه جراحانی از کشورهای هلند، اسپانیا، ایتالیا، سوئد و انگلستان در این دوره آموزشی شرکت می کنند، افزود: به طور کلی 8 نفر از اساتید برجسته و مجرب این رشته با حضور در این دوره آموزشی، نسبت به ارائه روش کم تهاجمی به پزشکان ایران اقدام می کنند.

صادقپور با اعلام اینکه این دوره آموزشی برای اولین بار در خاورمیانه برگزار می شود، گفت: تصمیم گرفته ایم بعد از بازخورد این دوره آموزشی، این کنگره را سالانه در کشور برگزار کنیم و ایران را به عنوان مرکز جراحی قلب کم تهاجمی به سایر کشورهای منطقه و خارومیانه بشناسانیم.

عضو هیئت علمی مرکز قلب شهید رجایی با تاکید بر انجام موفقیت آمیز جراحیهای قلب و عروق در کشور، اظهارداشت: میزان مرگ و میر و عوارض جراحی قلب در ایران بین 2 تا 3 درصد است که از آمار جهانی (2 تا 5 درصد) کمتر است.

وی از پایین آمدن سن بیماری عروق کرونر در کشور خبر داد و افزود: عدم رعایت رژیم غذایی، مصرف زیاد فست فودها، سیگار و... از جمله علل افزایش ابتلا به این بیماری و کاهش سن مبتلایان در ایران بوده است.

این فوق تخصص جراحی قلب و عروق ادامه داد: متاسفانه سن جراحی عروق کرونر در کشور به دهه چهارم زندگی کاهش یافته و این در حالی است که جراحی عروق کرونر در دنیا اغلب بعد از دهه ششم زندگی مشاهده می شود.

صادقپور در همین حال از کاهش آمار مبتلایان به رماتیسم قلبی در ایران خبر داد.

وی همچنین در خصوص آمار بیماران قلبی و ریوی در تهران به دلیل افزایش آلودگی هوا نیز گفت: شواهد نشان می دهد که تعداد مراجعان قلبی و ریوی به مراکز اورژانس در چنین ایامی افزایش می یابد.