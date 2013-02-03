به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، مو یان برنده جایزه ادبی نوبل 2012 که از گله‌داری به نویسندگی روی آورد و سرانجام جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد، به عنوان یکی از مشاوران عالی کشورش انتخاب شد.

او در کنار یائو مینگ بسکتبالیست پیشین و جکی چان بازیگر‌هالیوود نامزد عضویت در کنفرانس مشاوره سیاسی حزب مردم چین که دارای 2237 عضو است، شده است.

انتخاب او از میان فهرستی از چهره‌های بنام و در پی اهداف کمیته مرکزی حزب کمونیست صورت گرفته است. در این فهرست پیشنهادی اسامی افرادی جای می‌گیرد که در تمام زندگی‌شان برای چین کار کرده باشند و چهره‌های برجسته سیاسی، افراد برجسته نظامی، اعضای احزاب غیرکمونیست، در کنار اقتصاددانان، فرهنگیان و فعالان محیط زیست در آن جای دارند.

از میان تمام اعضای این مجلس مشورتی که این دوره کار خود را از اوایل ماه آینده شروع می‌کند، 893 نفر از اعضای حزب کمونیست هم حضور دارند.