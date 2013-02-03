ایجاد اشتغال اولویت اصلی کمیته امداد سقز/ پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی

فاروق محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان سقز با توجه به اینکه دومین شهر استان از لحاظ جمعیت است به حقیقت محروم ترین شهر استان و کمتر توسعه یافته و نیازمند توجه و اختصاص بودجه و اعتبار ویژه است.

وی افزود: امید داریم با تبدیل شدن فرمانداری سقز به فرمانداری ویژه اعتبارات خاص به این شهر تزریق شود و ما نیز در کمیته امداد حضرت امام (ره) بتوانیم خدمات بیشتری به مددجویان و تحت پوششان خود ارائه بدهیم و سهمی در اشتغالزایی داشته باشیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سقز ادامه داد: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده توسط معاون اداری مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با تلاش و همفکری و همدلی کارکنان این اداره توانسته ایم رضایت همه جانبه آنها را جلب کنیم و یکی از واحدهایی باشیم که با کمک مردم خیر بیشترین کمک های نقدی و غیر نقدی را دریافت کرده و به دست نیازمندان واقعی جامعه برسانیم.

محمودی یادآور شد: در کمیته امداد سقز با برگزاری جلسات تخصصی و ایجاد کارگروه های مختلف سعی کرده ایم تا مشکلات تحت پوششان در زمینه های مختلف همچون اشتغال، بهداشت و درمان را بررسی و برای کمک رسانی و یاری آنها در موارد خاص تصمیم گیری کنیم و با تمام توان در حل مشکلاتشان سهیم باشیم.

وی بیان کرد: وام هایی در کمیته امداد تحت عنوان وام اشتغالزایی داده می شود که در اعطای این وام ها اولویت به فرزندان مجرد و متاهل تحت پوشش کمیته امداد است و این وام ها به صورت مستمر تحت نظارت کمیته امداد مراحل خود را پی می گیرد و باید در اشتغال و ایجاد شغل صرف شود و به همین منظور برای هر ۳۰۰ پرونده یک ناظر و کارشناس نظارت می کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سقزگفت: بدون شک یکی از موثر و مفیدترین کارها در خصوص اشتغال موفق همین وام های اشتغالزایی کمیته امداد است و می تواند زمینه ای خوب برای اشتغال پایدار در جامعه باشد.

محمودی افزود: کسانی که در زمینه های کشاورزی و دامداری فعالیت کنند کمیته امداد حمایت ویژه ای از آنان می کند به گونه ای که در تمام مراحل آنها را یاری داده و حتی بازار فروش در ایران و عراق را نیز برای آنها فراهم می سازد تا دغدغه ای برای فروش محصولاتشان نداشته باشند.

وی اظهار داشت: امسال نیز همانند سال های قبل جشن نیکوکاری در سقز برگزار می شود که از مردم خیر و مسئولین ادارت خواستاریم در این جشن که در ۱۴ اسفند ماه مصادف با سالروز تاسیس کمیته امداد به دستور امام خمینی (ره) برپا می شود با کمک های نقدی و غیر نقدی خود حامی ما بوده تا قبل از سال تازه منابع مالی نقدی و غیر نقدی بدست آمده از سوی خیرین به دست نیازمندان برسد و اولین دلخوشی سال جدید را به آنها بدهیم و آنها را در جشن سر سال خود سهیم کنیم.