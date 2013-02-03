  1. سیاست
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

سرلشکرجعفری تشریح کرد:

جزئیات تونل ماورای صوت سپاه/ امیدوارم سوریه پاسخ تجاوز‌ اسرئیل را بدهد

جزئیات تونل ماورای صوت سپاه/ امیدوارم سوریه پاسخ تجاوز‌ اسرئیل را بدهد

سرلشکر جعفری در جمع خبرنگاران از طراحی و تولید تونل ماورای صوت با سرعت 8 ماخ در دانشگاه جامع امام حسین (ع) سپاه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در حاشیه همایش مکتب دفاعی انقلاب اسلامی در آراء و اندیشه‌های امام و رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با طراحی و تولید تونل ماورای صوت در دانشگاه جامع امام حسین(ع) توانمندی سپاه در تست و آزمایش موشکها و پرنده‌ها به سرعت 8 ماخ ارتقاء یافت.

وی افزود: این دستاورد بزرگ که در راستای منویات مقام معظم رهبری ( مدظله‌العالی) در ایجاد زیرساختها برای توسعه، طراحی و تولید گردید صرفه جویی ارزی و همچین حفظ اسرار تولیدات نظامی، دفاعی را در پی دارد.

سرلشگر جعفری در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به سوریه نیز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران سالها است ماهیت ددمنشی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کند و در این خصوص نیز به مردم جهان اعلام می‌کنیم این هم نمونه دیگری از تجاوز و ددمنشی رژیم صهیونیستی که علاوه بر سوریه به سودان، لبنان و هر کجا که منافعش اقتضاء کند، حمله می‌کند.

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: البته کشور قدرتمند سوریه همچنان که تاکنون ایستاده است، امیدواریم پاسخ این تجاوز‌ را هم بدهد زیرا تنها با ایستادگی، مقاومت و مقابله به مثل می‌توان در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد.
کد مطلب 1807146

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