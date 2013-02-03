جزئیات تونل ماورای صوت سپاه/ امیدوارم سوریه پاسخ تجاوز‌ اسرئیل را بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در حاشیه همایش مکتب دفاعی انقلاب اسلامی در آراء و اندیشه‌های امام و رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با طراحی و تولید تونل ماورای صوت در دانشگاه جامع امام حسین(ع) توانمندی سپاه در تست و آزمایش موشکها و پرنده‌ها به سرعت 8 ماخ ارتقاء یافت.

وی افزود: این دستاورد بزرگ که در راستای منویات مقام معظم رهبری ( مدظله‌العالی) در ایجاد زیرساختها برای توسعه، طراحی و تولید گردید صرفه جویی ارزی و همچین حفظ اسرار تولیدات نظامی، دفاعی را در پی دارد.

سرلشگر جعفری در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به سوریه نیز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران سالها است ماهیت ددمنشی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کند و در این خصوص نیز به مردم جهان اعلام می‌کنیم این هم نمونه دیگری از تجاوز و ددمنشی رژیم صهیونیستی که علاوه بر سوریه به سودان، لبنان و هر کجا که منافعش اقتضاء کند، حمله می‌کند.

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: البته کشور قدرتمند سوریه همچنان که تاکنون ایستاده است، امیدواریم پاسخ این تجاوز‌ را هم بدهد زیرا تنها با ایستادگی، مقاومت و مقابله به مثل می‌توان در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد.