  1. ورزش
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

میرزاپور در گفتگو با مهر:

جانشین رحمتی در تیم ملی به زمان نیاز دارد/ تصمیم مهدی درست نبود

جانشین رحمتی در تیم ملی به زمان نیاز دارد/ تصمیم مهدی درست نبود

دروازبان پیشین تیم ملی ایران با ابراز امیدواری از اینکه تیم ملی با حضور رحمتی و داوری به جام جهانی برود، گفت: جانشین رحمتی در تیم ملی احتیاج به زمان دارد و امیدوارم هرکس جای او درون دروازه قرار می‌گیرد، عملکرد خوبی داشته باشد.

ابراهیم میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کناره‌گیری سیدمهدی رحمتی از تیم ملی با بیان مطلب فوق گفت: تیم ملی در خردادماه چند بازی حساس برای صعود به جام جهانی در پیش دارد و به نظرم در این شرایط تصمیم رحمتی برای خداحافظی از تیم ملی خوب نبود.

وی ادامه داد: رحمتی چهار پنج سال در تیم ملی فیکس بود و شرایط خوبی داشت، با این حال جانشین او هم احتیاج به زمان دارد. امیدوارم هر شخصی درون دروازه تیم ملی قرار می‌گیرد، عملکرد خوبی داشته و به موفقیت تیم ملی کمک کند.

دروازبان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به اینکه باید زمینه بازگشت رحمتی به تیم ملی فراهم شود، اظهار داشت: باید با مهدی صحبت کنم تا از تصمیمش منصرف شود. بهتر است او به تیم ملی برگردد و به ما برای رسیدن به جام جهانی کمک کند.

میرزاپور در پایان در مورد دانیال داوری هم گفت: شناختی از این دروازه‌بان ندارم و نمی‌توانم نظری نسبت به او بدهم ولی سطح فوتبال آلمان بدون شک بالاتر از لیگ ایران است و کیفیت بهتری دارد. حتما کادر فنی از داوری شناخت کافی داشته که دنبال او بوده است. امیدوارم تیم ملی با حضور داوری و رحمتی به جام جهانی برود.

کد مطلب 1807151

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