جانشین رحمتی در تیم ملی به زمان نیاز دارد/ تصمیم مهدی درست نبود

ابراهیم میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کناره‌گیری سیدمهدی رحمتی از تیم ملی با بیان مطلب فوق گفت: تیم ملی در خردادماه چند بازی حساس برای صعود به جام جهانی در پیش دارد و به نظرم در این شرایط تصمیم رحمتی برای خداحافظی از تیم ملی خوب نبود.

وی ادامه داد: رحمتی چهار پنج سال در تیم ملی فیکس بود و شرایط خوبی داشت، با این حال جانشین او هم احتیاج به زمان دارد. امیدوارم هر شخصی درون دروازه تیم ملی قرار می‌گیرد، عملکرد خوبی داشته و به موفقیت تیم ملی کمک کند.

دروازبان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به اینکه باید زمینه بازگشت رحمتی به تیم ملی فراهم شود، اظهار داشت: باید با مهدی صحبت کنم تا از تصمیمش منصرف شود. بهتر است او به تیم ملی برگردد و به ما برای رسیدن به جام جهانی کمک کند.

میرزاپور در پایان در مورد دانیال داوری هم گفت: شناختی از این دروازه‌بان ندارم و نمی‌توانم نظری نسبت به او بدهم ولی سطح فوتبال آلمان بدون شک بالاتر از لیگ ایران است و کیفیت بهتری دارد. حتما کادر فنی از داوری شناخت کافی داشته که دنبال او بوده است. امیدوارم تیم ملی با حضور داوری و رحمتی به جام جهانی برود.