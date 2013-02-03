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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

حجت الاسلام صالح آبادی:

تلاش جهاد کشاورزی در جهت خودکفایی در همه زمینه ها است

تلاش جهاد کشاورزی در جهت خودکفایی در همه زمینه ها است

قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: توفیق است که این نهاد انقلابی هنوز هم در خدمت زحمتکش ترین افراد یعنی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بوده است و امروز نیز تلاش این نهاد در جهت خودکفایی در همه زمینه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر صالح آبادی قبل ازظهر یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام سعیدی که در دفتر امام جمعه برگزار شد بیان کرد: انقلاب عظیمی که به رهبری مرجعیت دینی و با تبعیت از احکام دین و با اتکا به نهضت سرور شهیدان امام حسین(ع) بوجود آمد در عصر کنونی در مقابل همه ابر قدرت ها قد علم کرد و مجددا اسلام و دین را که به حاشیه رانده شده بود احیا کرد.

وی گفت: جهاد کشاورزی وارث جهاد سازندگی دانسته شده است که یکی از ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی است و توانسته است از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به ارائه خدمات فراوان به اقصا نقاط کشور به خصوص محرومان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی آبرویی برای نظام اسلامی باشد.
 
نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس خالص ترین شهیدان را تقدیم کرده است و توفیق است که این نهاد انقلابی هنوز هم در خدمت زحمتکش ترین افراد یعنی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بوده است و امروز نیز تلاش این نهاد در جهت خودکفایی در همه زمینه ها است.

وی تصریح کرد: حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی به عنوان نهادی که از زمان حضرت امام(ره) در خدمت جهادگران عزیز بوده و اکنون نیز در خدمت تولیدکنندگان و معنویات و احیای روحیه فرهنگ جهادی است و دردهه فجر نیز به عنوان کمیته روستایی و عشایری در خدمت ائمه جمعه بخش ها و بخش داران است.

حجت الاسلام صالح آبادی ادامه داد: یکی از توفیقات ما برگزاری مسابقات قرآن برای روستاییان و عشایر، حضور بر سر مزار شهدای روستاییان و عشایر، حضور در بخش ها و روستاها برای رسیدگی به وضعیت روستاییان و مشکلات آن ها برخی از برنامه های دهه فجر در روستاها است.
کد مطلب 1807154

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