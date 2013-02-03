به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار نقش زبان انگلیسی در ارتباطات، صبح امروز یکشنبه 15 بهمن با حضور احمد میرعابدینی، حسینعلی افخمی، رضا فاضل، غلامرضا آذری، امیدعلی مسعودی از اساتید ارتباطات، محسن خاکی دبیر سمینار و مدیرعامل موسسه KVK و سیدشهاب سیدمحسنی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی کشور در تالار وحدت برگزار شد.

سیدمحسنی در ابتدای این مراسم گفت: امروزه زبان یک مهارت ارتباطی محسوب می‌شود و آشنایی با آن می‌تواند ما را وارد دنیای جدیدی کند. زبان انگلیسی کلید ورود به دنیاست و نیمی از مردم جهان با آن آشنا هستند. در اکثر تکنولوژی‌هایی هم که وجود دارد، از زبان بهره‌ گرفته شده است. علم روابط عمومی هم به زبان احتیاج دارد. ما و خبرنگاران که نیازمند برقراری ارتباط هستیم، هم در کارشان به شدت به زبان نیازمند هستند و آشنایی با آن باعث توسعه روابط عمومی ما و آن‌ها خواهد شد.

وی افزود: در این یک روز که سمینار برگزار می‌شود، موضوع مورد نظر از ابعاد مختلف، چه در قالب میزگرد و چه ورک‌شاپ و کارگاه آموزشی بررسی شده و دوستان ما در این قالب‌ها به بررسی بیشتر نقش و پیوند زبان و ارتباطات پی خواهیم برد. قاعدتا در چند ساعت نمی‌توان کاربردی با موضوع روبرو شد چون در چنین زمان کوتاهی فقط می‌توان سرفصل‌ها را بیان کرد.

رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی کشور ادامه داد: به این ترتیب هشتمین همایش انتشارات روابط عمومی و دومین همایش تخصصی تولید محتوا، را هشتم اردیبهشت ماه سال 92 برگزار خواهیم کرد.

در ادامه این مراسم احمد میرعابدینی، پیشکسوت علم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مطالعه درباره زبان سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و تامل درباره کاربرد زبان یا ارتباط، کاری بی‌سابقه نیست. همه این تلاش‌ها در منابع گذشته و حال ما وجود داشته و خلاقیت‌های انسانی به ویژه در زبان طی سال‌های عمر بشر جاری شده است. ارتباط هم بدون نوآوری نیست. از این جهت هم زبان و هم ارتباط با یکدیگر، همزاد هستند.

وی گفت: دوستان ما در این سمینار 4 مفهوم اصلی را مطرح می‌کنند که امیدوارم به این ترتیب تصاویر قابل تاملی ارائه شود. من قرار است درباره زبان، ارتباط و توسعه ذهنی فرد صحبت کنم. زبان و ارتباط را گاهی ممکن است یک چیز ببینیم یا تفکیک این‌دو از هم دشوار باشد. بسیاری از زبان‌شناسان ریشه زبان را، کالبد جسمی ما می‌دانند. به این ترتیب انسان صاحب‌ مغز و اعصاب و جسم، صاحب اندیشه‌ای است که باید به شکلی آن را به جهان بیرون خودش، منتقل کند. به این ترتیب است که پدیده‌ای به نام ارتباط به وجود می‌آید و از فرد فراتر می‌رود.

این پیشکسوت علم ارتباطات ادامه داد:‌ انسان هم بدون تجربه و برخورد با محیط اجتماعی، نمی‌تواند صاحب مفهوم کلمه و زبان باشد. تحول و رشد و توسعه جامعه انسانی هم در گرو این است که تعامل وجود داشته باشد. باید اهل اصلاح و بهتر کردن بود. باید از آن‌چه فکر می‌کنیم فقط خودمان هستیم و خودمان، فراتر برویم. بدون کسب این تجربه، زبان و ارتباطاتی متصور نخواهد بود.

در ادامه رضا فاضل، محقق و جامعه‌شناس با محوریت موضوع موضوع ارتباط و زبان انگلیسی در پیشرفت علم و پژوهش، با بیان تاریخچه‌ای برای زبان و فرهنگ انگلیسی گفت: اگر آموزش زبان انگلیسی را در کشورمان توسعه بدهیم، در انتقال فرهنگ و معرفی میراث فرهنگی کشورمان موثرتر خواهیم بود. به این ترتیب ترجمه کتاب‌های انگلیسی هم کاهش خواهد یافت.

این پژوهشگر همچنین گفت: خواهشی که از مترجمان دارم، این است که دقت داشته باشند. چون بسیاری از ترجمه‌های امروز فاجعه‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به حسینعلی افخمی گفت: آقای افخمی از سرمایه‌های علم ارتباطات در کشورمان است که سعی کرده در سال‌های گذشته بیشتر ترجمه به سراغ کتاب خواندن رفته است. ایشان از ذخایر ارتباطات کشورمان است که تعدادی از کتاب‌هایش هم در ارشاد در انتظار مجوز چاپ‌اند که امیدواریم به زودی شاهد چاپ‌شان باشیم.

فاضل در پایان سخنانش گفت: متاسفانه امروز در کشورمان تحمل انتقاد وجود ندارد و نخبگان بیشتر از عوام دچار این عیب هستند و تحمل دیدن یکدیگر را ندارند. امیدوارم بتوانیم با برگزاری چنین برنامه‌هایی شاهد افق‌های روشن‌تری باشیم.

سخنرانی غلامرضا آزادی از دیگر اساتید ارتباطات درباره ترجمه متون ارتباطی به زبان انگلیسی هم در این سمینار به دلیل عدم حضورش، لغو شد.‌