اوضاع مصر تغییر نکرده است/ فقرا همچون دوره مبارک گرسنه اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدین صباحی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفتگوی تلفنی با شبکه ماهواره ای "سی.بی.سی" اظهار داشت : مصر روزهای دشواری را طی می کند،اوضاع تغییر نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم مصر در دوره حسنی مبارک گرسنه بودند و توسط نیروهای امنیتی سرکوب می شدند در حال حاضر نیز فقرا از گرسنگی رنج می برند و نیروهای امنیتی مردم را قلع و قمع می کنند.



نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر افزود: ما از پایه و اساس با خشونت مخالفیم، ما فرزندان مصر و انقلاب آن هستیم و معتقدیم خشونت تنها به نفع گروهای مخالف و دشمنان انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: راه حل سیاسی در گام نخست با احترام به خواست ملت و روش تعامل با آن آغاز می شود. آغاز گفتگوی ملی تنها با توقف خشونت ها در کشور امکانپذیر خواهد بود.

توقف خشونتها در مصر، محاکمه عاملان آن و تحقق خواسته های معترضان این کشور از جمله خواسته های جبهه نجات ملی به شمار می رود.