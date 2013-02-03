ایران در جراحی کم تهاجمی قلب و عروق پیشروی خاورمیانه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدمصطفی علوی روز یکشنبه در نشست خبری اولین دوره آموزشی فوق تخصصی اعمال جراحی کم تهاجمی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، افزود: جراحی کم تهاجمی از یک وسعت جراحت خیلی پایین نسبت به سایر اعمال جراحی رایج برخوردار است.

وی گفت: در این روش، بیمار باید کاملا بیهوش باشد و حرکتی در حین عمل جراحی صورت نگیرد. با توجه به کاهش درد بعد از عمل در جراحی کم تهاجمی، بیمار باید زودتر بیدار شود که نقش متخصص بیهوشی در انجام یک بیهوشی قابل قبول در مدت حضور بیمار در آی سی یو و بیمارستان، بسیار مشخص و محرز خواهد بود.

این فلوشیپ بیهوشی قلب به مزایای روش کم تهاجمی جراحی قلب و عروق اشاره کرد و افزود: انجام این روش نه تنها می تواند برای بیمار از نظر زیبایی مفید باشد، ذبلکه از نظر طول مدت زمان بستری نیز می تواند منجر به کاهش هزینه های بیمار شود.

علوی در ادامه به داروهای بیهوشی مورد استفاده در اتاقهای جراحی بیمارستانهای کشور اشاره کرد و گفت: داروهای بیهوشی با توجه به شرایط تحریم کشور، خیلی محسوس نیست.

وی با اشاره به استفاده از داروهای تقلبی در بیهوشی، افزود: اثرات داروهای بیهوشی در حین عمل قابل پایش است.