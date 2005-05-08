فرشچيان: نرخ سود تسهيلات مسكن 2 درصد كاهش مي يابد// سهميه بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكي بايد حذف شود

احمد فرشچيان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي ،گفت: اين مصوبه نرخ سود را در همه بخش ها يكسان شده و مزيت هايي كه برخي از بخش ها نسبت به بخش هاي ديگر براي دريافت تسهيلات داشتند، از بين مي برد.

وي با اشاره به اينكه اين مصوبه نرخ سود تعدادي از بخش ها راكاهش مي دهد،افزود:اين اقدام گام مثبتي درجهت اصلاح نظام بانكي بوده و مي تواند درافزايش كارآيي بانك ها موثرباشد.

فرشچيان با بيان اينكه براساس اين طرح نرخ سود تسهيلات مسكن دو درصد كاهش مي يابد،افزود:اين طرح به بانك ها اين اجازه را مي دهد كه بر اساس توجيه پذير بودن طرح از لحاظ اقتصادي تسهيلات به بخش هاي مختلف ارائه كنند و تنها بخش هايي كه كشش دارند مي توانند در گرفتن تسهيلات موفق باشند.

مديرعامل بانك مسكن با بيان اينكه به طورقطع اين تصميم آزادي عمل بيشتري به بانك هاي كشوراعطا خواهد كرد،تصريح كرد: چيزي كه مسلم است اين طرح به تنهايي نمي تواند در اصلاح نرخ سود تسهيلات بانكي موفق عمل كند و بلكه بايد دركنار آن سهميه بخشي تسهيلات نيزبايد ازبين برود.