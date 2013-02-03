تماشاگران سینما بهمن "حوض نقاشی" را تشویق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هویدا مدیر سینما بهمن در این رابطه گفت گفت: در سه روز ابتدایی جشنواره فیلم فجر استقبال خوبی از فیلم‌ها شد و نمایندگان نهادها و ارگان‌ها در دو سالن این سینما به تماشای فیلم‌ها نشستند، دو فیلم در این سینما با استقبال مواجه شد، "رسوایی" ساخته مسعود ده نمکی و "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری.

وی ادامه داد: پس از پایان نمایش "حوض نقاشی" تماشاگران چند دقیقه ایستادند و دست زدند، برای نخستین بار در این دوره از جشنواره است که این اتفاق می‌افتد، واکنش‌ها به این فیلم به شدت مثبت بود.

هویدا افزود: ما خدمت به مردم را وظیفه خود می دانیم و سعی می کنیم در خدمت رسانی موفق باشیم، اما سینما بهمن به عنوان سینمایی دو سالنه که در فضایی دانشجویی قرار دارد می‌تواند سینمای مردمی باشد، با این روش بین ما و تماشاگران همیشگی‌مان فاصله می‌افتد.

فیلم سینمایی "حوض نقاشی" محصول حوزه هنری یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های این دوره از جشنواره فیلم فجر بوده است.