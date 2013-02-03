  1. هنر
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

تماشاگران سینما بهمن "حوض نقاشی" را تشویق کردند

تماشاگران سینما بهمن "حوض نقاشی" را تشویق کردند

تماشاگران فیلم سینمایی "حوض نقاشی" در سینما بهمن پس از پایان فیلم به تشویق آن پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هویدا مدیر سینما بهمن در این رابطه گفت گفت: در سه روز ابتدایی جشنواره فیلم فجر استقبال خوبی از فیلم‌ها شد و نمایندگان نهادها و ارگان‌ها در دو سالن این سینما به تماشای فیلم‌ها نشستند، دو فیلم در این سینما با استقبال مواجه شد، "رسوایی" ساخته مسعود ده نمکی و "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری.

وی ادامه داد: پس از پایان نمایش "حوض نقاشی" تماشاگران چند دقیقه ایستادند و دست زدند، برای نخستین بار در این دوره از جشنواره است که این اتفاق می‌افتد، واکنش‌ها به این فیلم به شدت مثبت بود.

هویدا افزود: ما خدمت به مردم را وظیفه خود می دانیم و سعی می کنیم در خدمت رسانی موفق باشیم، اما سینما بهمن به عنوان سینمایی دو سالنه که در فضایی دانشجویی قرار دارد می‌تواند سینمای مردمی باشد، با این روش بین ما و تماشاگران همیشگی‌مان فاصله می‌افتد.

فیلم سینمایی "حوض نقاشی" محصول حوزه هنری یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های این دوره از جشنواره فیلم فجر بوده است.

کد مطلب 1807170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها