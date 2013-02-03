چرا به قصه ناچیز کهریزک بپردازیم؟!/ خدا کند مفهوم سنگین خیانت شامل ما نباشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روح الله جانی عباس پور به عنوان اولین نماینده در دفاع از وزیر کار با بیان اینکه استیضاح حق قانونی مجلس است گفت: ما نمایندگان سوگند یاد کرده ایم که اعمالمان در مجلس در جهت تامین منافع ملی جامعه باشد و هر آنچه را که ضرورت و اولویت در جامعه تشخیص بدهیم در راستای آن ایفای نقش کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور که همه شما نمایندگان اذعان دارید که در یک جنگ اقتصادی نابرابر با قدرت های استکباری به سرکردگی آمریکا و اسرائیل و دولت های غربی قرار دارید و باید از همه ظرفیت های خود استفاده کنیم برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی آیا استیضاح وزیر کار درستی است؟

نماینده بویین زهرا ادامه داد: من از شما نمایندگان سئوال می کنم آیا در این شرایط جنگی که شما آن را جنگ تمام عیار می نامید ضرورت دارد که وحدت و هم افزایی در جامعه تقویت شود و یا استیضاح وزیر و مسائلی که موجب چالش میان دولت و مجلس شود؟

وی ادامه داد: اگر از تک تک افراد جامعه و موکلین ما سئوال کنید که ضرورت جامعه جیست می گویند وحدت و همگرایی مسئولان، مردم می گویند ما تحریم ها و عوارض آن را تحمل می کنیم اما شکاف بین مسئولان را نمی توانیم تحمل کنیم.

جانی عباس پور تصریح کرد: تمام خواست موکلین ما این است که مسئولان دور یک میز جمع شوند و با یکدیگر وحدت داشته باشند چرا که آنها عواقب تحریم ها را با تمام وجود می پذیرند اگر که وحدت میان مسئولین وجود داشته باشد.

نماینده بویین زهرا با مطرح کردن این سئوال که استیضاح چه دستاوردی جز انشقاق بیشتر میان مجلس و دولت دارد، گفت: یقین داشته باشید که استیضاح وزیر در شرایط کنونی کشور حاصلی برای جامعه و ملت ندارد بلکه ممکن است مشکلات بیشتری را برای جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به توصیه های 13 آبان ماه امسال مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت میان مسئولان و آرامش در جامعه گفت: ایشان در سخنان خود گفتند هر کسی که از احساسات مردم در جهت اختلاف در جامعه استفاده کند قطعا به کشور خیانت کرده است.

عباس پور ادامه داد: خیانت مفهوم سنگینی است که خدا کند شامل هیچ کدام از ما نباشد.

نماینده بویین زهرا با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر فضای آرامش در جامعه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده گفت: چندی پیش نیز مقام معظم رهبری جلسه ای با رئیس مجلس ، روسای کمیسیون ها و وزرای اقتصادی دولت و رئیس دولت داشت که در این جلسه نمایندگان حضور نداشتند و فقط روسای کمیسیون ها بودند. من از آقای مصباحی مقدم و آقای توکلی درباره اولویت هایی که رهبری در این جلسه مطرح کردند سئوال کردم و پرسیدم آیا استیضاح وزیر اولویت رهبری بودند یا توصیه ایشان به بهبود معیشت مردم؟

وی افزود: من سئوال کردم توصیه رهبری به ما نمایندگان چه بوده است آیا استیضاح امروز وزیر کار می تواند در راستای منویات رهبری باشد؟

جانی عباس پور تصریح کرد: آنچه که من در فضای مجلس می بینم نشان می دهد که شرایط برای رای آوردن استیضاح وزیر کار فراهم نیست اما اگر این استیضاح رای بیاورد به این معنی است که وزیر برکنار می شود و دولت می تواند سرپرستی را برای این وزارتخانه تعیین کند که 15 اردیبهشت ماه بر سر کار باشد و بعد از آن دولت باید وزیر جدیدی را معرفی کند که این بدین معناست که وزیر جدید تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری تنها 35 تا 40 روز فرصت وزارت دارد حال باید پرسید که کدام وزیر عاقل، دانا و هوشمندی این مسئولیت 40 روزه را می پذیرد.

نماینده بویین زهرا با مطرح کردن این سئوال که آیا در شرایط کنونی که ما سه وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کرده ایم و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را ایجاد کرده ایم که امروز 14 سازمان زیرگروه دارد و 3 هزار مدیر کل و هیات مدیره در کشور زیر مجموعه آن هستند، استیضاح وزیر منطقی است ؟

وی افزود: اگر استیضاح رای بیاورد به معنی معطل کردن این وزارتخانه عرض و طویل است و اگر اتفاق نیفتد به این معنی است که ما وقت مجلس و دولت و سایرین را گرفته ایم.

جانی عباس پور همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع اتهامات مرتضوی گفت: سعید مرتضوی را به خاطر قصه کهریزک متهم می دانیم این در حالی است که باید بپرسیم قصه کهریزک مهم است یا داستان فتنه 88 که عوامل آن اکنون آزاد در جامعه می گردند؟ باید قبول کنیم که کهریزک زاییده فتنه است و چرا ما اکنون قصه ناچیز کهریزک را مطرح می کنیم اما موضوع فتنه را رها کرده ایم.