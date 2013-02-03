460 مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف همدان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان گفت: در دهه فجر 461 مبلغ و مبلغه از سوی این اداره کل به مناطق مختلف استان همدان اعزام می شوند.

حجت الاسلام احد آزادیخواه اظهار داشت: این مبلغان با حضور در مساجد شهری و روستایی به تبیین اهداف نظام مقدس اسلامی و دستاوردهای انقلاب می‌پردازند.

وی افزود: مبلغان اعزامی در مراسم‌ مختلف و از جمله جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و با حضور در جمع دانش آموزان برنامه گفتمان های دینی را به شکل چهره به چهره و پرسش و پاسخ برگزار می‌کنند.

آزادیخواه ادامه داد: این مبلغان همچنین با حضور در جمع گروه های مختلف مردم در مساجد 22 گفتمان دینی را با موضوع انقلاب اسلامی و تبیین ارزش های آن اجرا می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اضافه کرد: این مبلغان شامل مبلغان بومی و مستقر و مبلغان اعزامی از دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

برگزاری10 دوره آموزشی کسب روزی حلال در تویسرکان

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان از اجرای 10 دوره آموزشی کسب روزی حلال به مناسبت دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی کاروند با اشاره به اینکه آموزش راه‌های کسب روزی حلال برای همه اقشار جامعه به ویژه اصناف ضروری است، هدف از برگزاری این دوره‌ آموزشی را افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ کسب روزی حلال به منظور گسترش ارزش‌های دینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

وی کسب روزی حلال را موجب آبادانی جامعه و خانواده دانست و افزود: اگر کارکنان، کسبه و اقشار مختلف مردم با توکل بر خدا به اندازه‌ای که در آموزه های اسلامی توصیه و سفارش شده به کسب روزی حلال بپردازند و در کنار آن به سایر جنبه های فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز توجه داشته باشند بدون شک شاهد جامعه‌ای ایده آل و اسلامی خواهیم بود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان به تأثیر لقمه حلال در اصلاح جامعه اشاره و تصریح کرد: اهمیت کسب روزی حلال به قدری است که در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که حضرت فرمودند جنگیدن آسان تر از بدست آوردن روزی حلال است.

22 منطقه قرآنی در نهاوند فعال است

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: در 22 منطقه شهرستان نهاوند مراکز و مؤسسات قرآنی زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسین گروسی گفت: 22 مرکز و مؤسسه قرآنی تحت نظارت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند هم‌اکنون مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح آمایش سرزمینی گفت: بر اساس سرانه جمعیت و موقعیت منطقه‌ای این مؤسسات به رقم بیشتری افزایش داده خواهد شد.

حجت‌الاسلام گروسی یادآور شد: شش مرکز قرآنی در شهرهای نهاوند، برزول و گیان فعال است و 16 مؤسسه در قالب خانه‌های قرآن روستایی در روستاهای تابعه بخش‌‌های مرکزی، زرین‌دشت، گیان و فیروزان فعال هستند.

حجت‌الاسلام گروسی یادآور شد: در شش‌ماهه دوم سال کیفی‌سازی برنامه‌های قرآنی در مجموعه شهرستان انجام شده که این عمل موجب گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه و جذب نسل جوان و نوجوان به سمت معارف قرآنی است.

100 گفتمان دینی در کبودراهنگ برگزار می‌‌شود

کارشناس تشکل‌های دینی اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ گفت: به منظور بالا بردن بینش و آگاهی دینی دانش‌آموزان و به همت تبلیغات اسلامی کبودراهنگ بیش از 100 گفتمان دینی تا پایان سال در این شهرستان برگزار می‌‌شود.

علی محرابی اظهار داشت: امسال گفتمان‌‌های دینی با سه برابر افزایش در قالب نشست‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، روحانیان و عموم مردم در کبودراهنگ برگزار شده و این اداره نسبت به نیازهای دینی و مذهبی مردم به خصوص جوانان به خوبی پاسخگو بوده است.

محرابی اضافه کرد: بیش از 70 درصد از گفتمان‌ها در تمامی مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان با موضوعات مختلف از جمله احکام شرعی، عفاف و حجاب، تهاجم فرهنگ غربی، مسائل فرهنگی روز در راستای طرح اطلاع رسانی و آگاه‌سازی دانش‌آموزان انجام شده است.

وی عنوان کرد: این گفتمان‌ها در شهرهای شیرین سو، گل تپه، بخش‌های مرکزی کبودراهنگ و در روستاهای دور افتاده توسط استادان حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

اجرای 3000 ساعت مشاوره دینی در تویسرکان

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان از انجام 3000 ساعت مشاوره دینی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی کاروند گفت: با توجه به غنای تعالیم دینی و تأکید دین اسلام بر مشاوره و مشورت کردن، این اداره با دعوت از روحانیان شبکه تبلیغ شهرستان در مناسبت‌های مختلف با انجام مشاوره های دینی، اخلاقی و خانوادگی به شکل حضوری و مکاتبه ای به اجرای 3000 ساعت مشاوره دینی پرداخته است.پ

وی افزود: این برنامه به منظور تبیین ارزش های اسلامی و تعمیق آموزه های دینی و اعتقادی در راستای مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی و هجمه فرهنگی و نیز ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر انجام شده است.