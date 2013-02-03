سه پروژه تعاون روستایی تاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک فجر و در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چند طرح تعاون روستایی در شهرستان تاکستان افتتاح شد.

این طرحها شامل احداث انبار500 تنی ذخیره سازی نهاده های کشاورزی است که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و700 میلیون ریال اجرا شده است.

همچنین شرکت تعاونی کشاورزی میوه های سردسیری گوهر دشت تاکستان و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار تاکستان با مجموع هزینه ای معادل 648 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

عین الله زارعی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان تاکستان در مراسم افتتاح طرحهای یاد شده اظهارداشت: احداث انبار500 تنی ذخیره سازی نهاده های کشاورزی توسط شرکت تعاونی کشاورزی باغداران تاکستان مهمترین پروژه تعاون روستایی در دهه فجر است.

وی هدف از احداث انبار ذخیره سازی نهاده های کشاورزی را خدمت رسانی به اعضا تعاونی باغداران دانست و افزود: شبکه تعاون روستایی تاکستان همچنین دو شرکت تعاونی کشاورزی میوه های سردرختی و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار را تاسیس کرده که برای پنج نفر اشتغال ایجاد کرده است.

این مسئول مهمترین وظیفه تعاون روستایی را حمایت، هدایت، نظارت و کنترل شبکه تعاونی ها دانست و خاطر نشان کرد: برای اینکه جایگاه بخش کشاورزی به سمت تولید مناسب سوق داده شود و تعاونی‎های بخش کشاورزی به عرصه اقتصادی ارتقاء پیدا کنند نیازمند تلاش مضاعف هستیم.

وی همچنین به فلسفه وجودی تعاونی ها در تولید اشاره و بیان کرد: باید دغدغه‎های اجرایی تولید از کشاورز و تولیدکننده برطرف شود تا همه افکار در مسیر تولید بکار گرفته شود.

در این مراسم، ناطق معین الدین مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین، رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان،

سیمیاری معاون اداری و مالی سازمان تعاون روستایی استان، زارعی رئیس اداره تعاون روستایی تاکستان و جمعی از مدیران عامل اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی این شهرستان حضور داشتند.

