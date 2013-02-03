  1. ورزش
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

کاستا در گفتگو با مهر:

حضور در ایران برایم لذتبخش است/ بانوان فوتبال ایران با استعداد هستند

حضور در ایران برایم لذتبخش است/ بانوان فوتبال ایران با استعداد هستند

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال بانوان با ابراز رضایت از حضور در ایران، بازیکنان ایرانی را با استعداد خواند.

"هلنا کاستا" در گفتگو با خبرنگار مهر در کمپ تیم‌های ملی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از حضور در ایران لذت می‌برم و باید بگویم که بازیکنان ایرانی از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: البته باید روی جزئیات عملکرد بانوان فوتبال ایران بیشتر کار کرد و وضعیت تاکتیکی این بازیکنان را بهبود بخشید.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال بانوان همچنین گفت: مردم ایران خیلی خوب هستند و حس خوبی از حضور در این کشور دارم. برخوردها در اینجا خیلی خوب است. امیدوارم با این تیم بتوانم کار خوبی را انجام دهم و به موفقیت دست پیدا کنم.

کد مطلب 1807179

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