حضور در ایران برایم لذتبخش است/ بانوان فوتبال ایران با استعداد هستند

"هلنا کاستا" در گفتگو با خبرنگار مهر در کمپ تیم‌های ملی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از حضور در ایران لذت می‌برم و باید بگویم که بازیکنان ایرانی از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: البته باید روی جزئیات عملکرد بانوان فوتبال ایران بیشتر کار کرد و وضعیت تاکتیکی این بازیکنان را بهبود بخشید.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال بانوان همچنین گفت: مردم ایران خیلی خوب هستند و حس خوبی از حضور در این کشور دارم. برخوردها در اینجا خیلی خوب است. امیدوارم با این تیم بتوانم کار خوبی را انجام دهم و به موفقیت دست پیدا کنم.