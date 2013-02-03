به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی پیش از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با فرماندار چایپاره با بیان اینکه تاکنون یک هزار 200 جایگاه دامی و یک هزار و 50 واحد مسکونی تحویل مردم زلزله زده هریس در آذربایجان شرقی شده، افزود: بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در 27 روستای این شهرستان بر عهده آذربایجان غربی است.

وی با بیان اینکه در این 27 روستا عملیات بازسازی یک هزار و 50 واحد مسکونی نیز ادامه داد، اظهار داشت: برای بازسازی هر واحد مسکونی 160 میلیون ریال اعتبارات تخصص یافته که از این میزان 140 میلیون ریال به صورت تسهیلات کم بهره و ما بقی بلاعوض است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت توجه ویژه به بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی، اعلام کرد: از ابتدای اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی تاکنون در سطح استان بالغ بر 50 هزار واحد مقاوم سازی شده، که از این تعداد یک هزار و 500 واحد طی دهه فجر امسال و بیش از 13 هزار واحد طی سال آینده آماده بهره برداری می شوند.

عزیزی از تدوین هزار و 122 طرح هادی روستایی در سطح استان از ابتدای اجرای این طرح تاکنون خبر داد و اضافه کرد: توسعه اصولی و هدایت وضعیت فیزیکی طبق نقشه تهیه شده، آبادانی با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اصلاح، بازگشایی، زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت یا سنگ فرش کردن معابر از مهمترین اهداف اجرایی طرح هادی در روستاها است.

وی با بیان اینکه با آغاز برنامه پنجم توسعه، تهیه و اجرای طرح هادی در تمام روستاهای بالای 20 خانوار باید عملیاتی شده و تا کنون تنها برای 40 درصد از دو هزارو 217 روستای بالای 20 خانوار موجود در استان طرح هادی تهیه شده است.

جلیل غفاری فرماندار چایپاره هم در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های بنیاد مسکن استان در احداث واحدهای مسکن مهر گفت: هم اکنون 2 هزار واحد مسکن مهر در چایپاره در دست احداث بوده که این شهرستان در مجموع شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان از این لحاظ رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.