مسجد حافظ نظام و اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه مسجد امام سجاد(ع)، با اشاره به اینکه دهه فجر امسال با میلاد نبی مکرم اسلام(ص) تقارن پیدا کرد، اضافه کرد: نیروی انتظامی در تامین امنیت استان وضعیت مطلوبی را ایجاد کرده است و از نتایج تلاش عزیزان نیروی انتظامی می توان به وضعیت مناسبی که در حاشیه شهر کرج ایجاده شده اشاره کرد.

فعالیت بنیاد تعاون مصداق بارز امنیت است

وی افزود: مسئولان بنیاد تعاون ناجا اقدامات بسیار خوبی در زمینه مسائل رفاهی و معنوی انجام داده اند که بدون شک مصداق بارز امنیت است.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: اگر امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان معرفی شده و به دنبال آزادی طلبی و برگشت به دین و حجاب است از همین پایه های نمازخانه ها شروع شده است.

سردار گودرزی گفت: اولین مسجدی که پیامبر اکرم(ص) ساختند تنها برای اقامه نماز فقط نبود بلکه می خواستند سیاست گذاری اسلام را در این مکان انجام دهند.

خوشایند سازی 60 کلانتری در استان البرز

وی با اشاره به خوشایند سازی محل خدمت پرسنل نیروی انتظامی، اضافه کرد: طبق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند، نیروی انتظامی باید به سر پنجه و سر انگشتان خود رسیدگی کند امروز خوشایند سازی را در 60 کلانتری استان البرز انجام داده ایم.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: در حال حاضر یک هزار و 600 متر حسینه و دارالقران در استان البرز ایجاد شده است و هم اکنون حسینه ای نیز در منزل شهید رستمی شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: با تأمین و بازسازی کامل 55 کلانتری وضعیت نمازخانه های این کلانتری ها را به بهترین شکل اصلاح کردیم که یکی از نتایج این کار نتیجه آن مسلمنان شده یک سربازان غیر مسلمان بود.

سردار گودرزی گفت: خیلی از سربازان نیروی انتظامی در حوزه های علمیه مشغول تحصیل هستند و تعدادی از سربازان نیز حافظ قرآن هستند.

110 مسجد در استان البرز تجهیز شده است

شهرابی مدیر عامل صندوق توسعه مساجد استان البرز نیز با اشاره به اینکه صندوق از اواخر سال 88 تشکیل شده است که هدفش بسط و گسترش و احیای دین و فرهنگ در سطح جامعه بوده است، اضافه کرد: تاکنون 110 مسجد در سطح استان البرز تجهیز شده است.

وی با بیان اینکه ابتدا کار عضو گیری کردیم، اضافه کرد: هم اکنون 10 هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی به صورت داوطلبانه از هزار تا ده هزار تومان از حقوقشان را در راستای تجهیز مساجد هزینه کرده اند.

مدیر عامل صندوق توسعه مساجد استان البرز افزود: 88 میلیارد ریال در این صندوق هزینه شده است که کارکنان ناجا و بنیاد تعاون کمک کرده اند و کارهای متفاوتی نیز با این مبلغ انجام شده است.

شهرابی تصریح کرد: کارکنانی که علاقمند کمک به مساجد هستند می توانند کد پرسنلی خود را اعلام کنند.