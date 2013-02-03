تکمیل ساختمان رصدخانه تا تابستان 92/ زمان به آب انداختن کشتی تحقیقاتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در حاشیه نشست خبری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه‌های کلان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، افزود: طراحی و ساخت کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما با محوریت موسسه ملی اقیانوس شناسی، رصدخانه و گرید ملی با محوریت پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و شتابگر ملی از جمله طرح‌های کلانی است که با همکاری وزارت علوم در حال اجرا است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار داشت: از این 4 طرح، 3 طرح گرید ملی، رصدخانه ملی و کشتی تحقیقاتی جز طرح‌های مهر ماندگار هستند.



وی با اشاره به آخرین وضعیت 3 طرح کلان ملی مهر ماندگار، یادآور شد: فاز اول طرح رصدخانه ملی تا تابستان سال 92 به بهره برداری می‌رسد.



سلطانخواه با بیان اینکه فاز اول این طرح شامل ساختمان رصدخانه است که تلسکوپ در آن نصب خواهد شد، ادامه داد: تا تابستان سال آینده همچنین تجهیزات کشتی تحقیقاتی بر روی آن نصب و به آب انداخته خواهد شد.



معاون علمی رئیس جمهوری با اشاره به آخرین وضعیت گرید ملی، خاطر نشان کرد: مرحله اول این طرح افتتاح شده است که در این فاز 12 مرکز علمی در شبکه علمی کشور به آن پیوستند و به تدریج سایر مراکز علمی دیگر نیز به این شبکه اضافه می‌شوند.



وی با تاکید بر اینکه اجرا و پیاده سازی طرح شتابگر ملی جز طرح‌های بلند مدت است، اضافه کرد: تاکنون برای اجرای این طرح معاونت علمی بودجه‌های اضافی به آن تزریق کرده است که امیدواریم از محل تزریق بودجه‌های مهر ماندگار این طرح نهایی شود.



معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد: تاکنون بودجه‌ای برای طرح‌های مهر ماندگار دریافت نشده است.