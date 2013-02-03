نمره قبولی به نیروی انتظامی می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه مسجد امام سجاد(ع)، اظهار داشت: نیروی انتظامی از کارآمد ترین نیروهایی است که امنیت شرافت، ناموس مردم را پاسداری کنند و 99 درصد کارکنان نیروی انتظامی مومن و خوب هستند.

وی افزود: به نیروی انتظامی نمره قبولی می دهیم و علت آن استواری، شرافت، مومن بودن و متعهد بودن است و هر کدام از کارکنان نیروی انتظامی در تامین امنیت سهیم است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج گفت: در قرآن آمده است که اهل ایمان اگر شما از دین برگردید فکر نکنید که همه چیز را به هم ریخته اید بدانید که خداوند گروهی را می آورد که 5 خصلت را دارد.

وی ادامه داد: دوستار خداوند، متواضع در مقابل اهل ایمان، ایستادگی در مقابل کفار، مجاهد در راه خدا، نداشتن ترس از ملامت هیچ ملامت کننده از جمله 5 ویژگی و خصلت این گروه است.

حجت الاسلام کازرونی با بیان اینکه این انقلاب نیز بدین شکل بود، اضافه کرد: قبل از انقلاب دین و خدا نبود و یا اگر هم بود بی ثمر و بی خاصیت بود، ایستادگی در مقابل کفار و تواضع در مقابل اهل ایمان نبود.

وی با اشاره به اینکه در نیروی انتظامی ما قبل از انقلاب خدا محوری نبود، افزود: به لطف خدا امروزه نیروی انتظامی خانه خدا می سازد و این امر فرآورده همین انقلاب است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج تصریح کرد: حدود 8 سالی که در استان البرز هستم حوادث گوناگونی اتفاق افتاده است.

وی افزود: نیروی انتظامی به جهت کارآمد بودن، مومن و ورزیده بودن نیروی به شدت قابل اعتماد است و در حوادث سخت هدایت کننده خواهد بود.

امام جمعه کرج اظهار داشت: در سال 88 بعد از واقع انتخابات، مدیر کل اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی، رئیس کل دادگستری را جمع کردم و تصمیم بر این شد که برای برخورد با هر گونه تجمعی کار را به دست نیروی انتظامی دهیم.