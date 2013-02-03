نخستین سامانه هوشمند وانت بی سیم کشور در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علوی مقدم پیش از ظهر یکشنبه اظهار کرد: طرح راه اندازی وانت بی سیم در راستای بهبود ارائه خدمات، جلوگیری از تردد بی رویه وسایل نقلیه در سطح شهر، کاهش ترافیک و سوخت ناشی از رفت و آمد بی رویه این وسایل در مشهد اجرا می شود.



مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد افزود: استفاده از شبکه وانت بی‌سیم در راستای مطالعات جامع حمل و نقل بار شهری و با هدف ساماندهی وسایل حمل بار سیار و گردشی سطح شهر طراحی شده است.



علوی مقدم صلاحیت‌های فردی و اجتماعی رانندگان تحت پوشش این طرح از مراجع ذی صلاح استعلام خواهد شد، گفت: این کار در بهبود امنیت حمل بار شهروندان تاثیر چشمگیری دارد.



وی با بیان اینکه سامانه مذکور امکان ارائه خدمات متعدد الکترونیک در زمینه حمل بار را برای شهروندان فراهم خواهد آورد، افزود: بیش از 50 ایستگاه برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است.



مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد اظهار کرد: با اجرایی شدن این طرح شهروندان می‌توانند با تماس با شماره 1828 از خدمات وانت بار بی‌سیم هوشمند شهری در سطح مشهد برخوردار شوند.



علوی مقدم افزود: پیش از این شاهد اجرای طرح تاکسی بی سیم در سطح کشوربوده ایم و اکنون با اجرای این طرح گامی در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان برداشته ایم.



وی مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح را موثر دانست و گفت: با تشویق بخش خصوصی شاهد فعالیت های روبه رشدی در ارائه خدمات حمل و نقل بار درون شهری به شهروندان باشیم.