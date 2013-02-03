مصباحی مقدم: صیانت از قانون در راستای خواست رهبری/توکلی: ما جزو خائنین نیستیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی در ادامه جلسه علنی امروز در پاسخ به سخنان نماینده بویین زهرا که در دفاع از وزیر کار به جلسه نمایندگان با مقام معظم رهبری اشاره کرده بود و در آن به نقل از احمد توکلی و مصباحی مقدم سخنانی را یاد کرده بود، با استناد به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس گفت: آقای عباس پور با لطافت ما را متهم کرد که چون موجب اختلاف هستیم جزو خائنین هستیم .

وی با مخاطب قرار دادن عباس پور ادامه داد: برادر عزیزم ما این موضوع استیضاح را نیز اقتصادی می بینیم و چون مباحث عمیق تر و محسوس را نیز می بینیم به شما می گوییم که یکی از مبانی توسعه یافتگی قانون گرایی است . یکی از مواردی که به بهبود محیط کسب و کار کمک می کند همین قانون گرایی است ما اکنون در میان 183 کشور در پایین ترین درجه در موضوع محیط کسب و کار هستیم و یکی از موانع آن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون است.

نماینده تهران ادامه داد: از مبانی رشد و توسعه در جامعه ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی بدون قانون امکان پذیر نیست و ما این مباحث علمی را که در دین مان نیز مورد تاکید است نگاه کردیم و دیدیم که اگر قانون این گونه در جامعه مسخره شود ما نمایندگان باید جلوی آن را بگیریم و تازه بعد از 11 ماه وزیر را استیضاح کردیم.

توکلی گفت که ما در جلسه با مقام معظم رهبری حضور داشتیم و حرف های ایشان را شنیدیم و بهتر است شما نیز ،به دلیل اینکه حضور داشتیم استنباط کردیم که ایشان چه گفته اند و هیچ اختلاف و مخالفتی وجود ندارد پس لطفا برادران دینی خودتان را متهم نکنید چرا که استیضاح وزیر به معنی اختلاف نیست، دولت کار خودش را دارد انجام می دهد و مجلس نیز به وظایف خودش عمل می کند و هر چه که نمایندگان محترم تصمیم گرفتند همان موضوع حاکم می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم مصباحی مقدم نیز در تذکر دیگری نسبت به سخنان جانی عباس پور گفت:من باید ابتدائا بگویم که آقای عباس پور نباید چنین سخنانی را از پشت تریبون جلسه علنی مجلس بیان می کردند و بنده در دفاع از خودم می گویم بر اساس دستور مقام معظم رهبری ما 10 جلسه یا بیشتر با آقای رئیس جمهور درباره همکاری دولت و مجلس داشتیم و وظیفه خودمان را به خوبی در این باره ادا کردیم و اولویت مسائل اقتصادی کشور را در نظر گرفتیم، آیا انجام یک وظیفه مانع انجام وظیفه دیگر نمایندگی می شود؟

وی ادامه داد: وظیفه دیگر ما این است که از قانونی که وضع می کنیم حمایت کنیم و از قوانینی که مصوب شده دفاع کنیم و اجازه ندهیم این قوانین به راحتی نادیده گرفته شده و دور زده شوند.

مصباحی مقدم تصریح کرد : من از نمایندگان محترم استدعا می کنم از نام بردن دیگران در پشت تریبون به شدت خودداری کنند چرا که این اسم بردن وهن آنها است و وهن مجلس است.

به گزارش مهر، جانی عباس پور نماینده بویین زهرا در دفاع از وزیر کار با استناد به سخنان احمد توکلی و مصباحی مقدم گفت که در جلسه ای که روسای کمیسیون های مجلس و روسای دو قوه با جمعی از وزرا با رهبر معظم انقلاب داشته اند اولویتی که مقام معظم رهبری تعیین کردند بهبود معیشت مردم بوده است و نه استیضاح وزیر کار.