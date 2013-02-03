مجتمع خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد اسفراین احداث می شود

سیدهاشم بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با ایام دهه فجر، مجتمع خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع در دو طبقه و با زیربنای دو هزار و 300 مترمربع کلنگ زنی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنای مجتمع خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین در حاشیه بولوار کشاورز واقع شده است، اظهار داشت: این مجتمع با ظرفیت اشتغال زایی 110 نفر در فاز نخست، با هدف تولید و عرضه پوشاک توسط مددجویان، با استفاده از مشارکت مالی آنها در تامین هزینه های لازم، احداث خواهد شد.

بهشتی با اعلام اینکه عملیات احداث این مجتمع در روزهای آتی با حضور استاندار خراسان شمالی آغاز می شود، تصریح کرد: این پروژه عظیم بدون حمایت های مادی و معنوی مسئولین استانی و شهرستانی به خصوص امام جمعه، فرماندار، شهردار اسفراین میسر نخواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: به هریک از مددجویان متقاضی فعالیت در این مجتمع، تسهیلات بانکی معادل 100 میلیون ریال توسط بانک ملی اعطا شده است و از محل این تسهیلات، منابع لازم برای ساخت مجتمع مذکور فراهم می شود.

بهشتی اظهار کرد: تاکنون 60 مددجوی متقاضی، تسهیلات خود را دریافت نموده اند، 30 مددجو در نوبت دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند و 20 مددجوی دیگر نیز مراحل تشکیل پرونده را دنبال می کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین گفت: در حال حاضر مجموع هزینه دریافتی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) اسفراین برای احداث این مجتمع مبلغی بالغ بر 11 میلیارد ریال است و پس از تکمیل ساخت این مجتمع، واحدهای آن برای تولید و عرضه پوشاک در اختیار مددجویان مشارکت کننده قرار می گیرد.

