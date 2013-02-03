شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر درخصوص توسعه پایانه های مرزی، اظهار داشت: در سال جاری اقداماتی برای توسعه پایانه های مرزی و تجهیزات پایانه ها انجام شد که توسعه پایانه شلمچه در خوزستان و افتتاح سالن تجاری پایانه باشماق از جمله این پروژه ها بوده است.

وی افزود: سالن مسافری پایانه باشماق و سالن تجاری پایانه لطف آباد هم در حال ساخت هستند ضمن آنکه پایانه ماهیرود در خراسان جنوبی هم در مرحله ساخت و ساز قرار دارد.

نماینده دولت در امر ترانزیت با بیان اینکه تجهیزات و فناوری های نرم افزاری در پایانه های جاده ای راه اندازی می شود، گفت: در حال حاضر 11 بندر فعال و 15 ایستگاه ریلی و فعال در زمینه ترانزیت داریم که به همراه پایانه های جاده ای، عبور و مرور ترانزیت در کشور را انجام می دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مسیرهای ترانزیتی به خصوص در استان های خراسان رضوی و آذربایجان غربی در این مدت مورد توجه قرار گرفتند و برای توسعه آنها اقدام شد.

افندی زاده با بیان اینکه کارگروه ترانزیت به دنبال رفع موانع و مشکلات است، گفت: توسعه مسیرهای ترانزیتی در دستور کار قرار دارد و توسعه مجتمع های خدماتی - رفاهی در کنار جاده ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تلاش ما این بوده که در اجلاس های دو جانبه یا چند جانبه حضور داشته باشیم مانند شرکت در اجلاس تراسیکا که محور شرق و غرب و شمال و جنوب را در دستور کار قرار داده است.