برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خدمات پس از فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید منایی گفت: در اولین نمایشگاه تخصصی خدمات پس از فروش که از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار میشود، شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش محصولات تولید داخل و همچنین کالاهای وارداتی سرمایهای و مصرفی بادوام همچون خودرو، لوازم خانگی، صوتی و تصویری، ارتباطی و فن آوری اطلاعات، نحوه چگونگی ارائه خدمات پس از فروش به مصرفکنندگان محصولات خود را اطلاع رسانی می کنند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نمایشگاههایی درایران، افزود: آگاه سازی مصرف کنندگان ازحقوق خود ،ایجاد رقابت سالم و مطلوب در بین تولیدکنندگان انواع محصولات و ارائه کنندگان خدمات از جمله دستاوردهای این نمایشگاه است که زمینه ارتقاء کیفیت و سطح رضایتمندی مصرف کنندگان را به دنبال دارد.
وی با اشاره به استقبال سازمان حمایت ازمصرف کنندگان ازچنین ایدههایی، خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص خدمات پس از فروش در سال تولید ملی، به ایجاد رقابت مثبت در بین تولیدکنندگان و افزایش جذب مشتری میانجامد.
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