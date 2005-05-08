حاكم شارجه بر ضرورت تقويت گفتگوي مذاهب اسلامي تأكيد كرد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي صبح امروز يكشنبه 18 ارديبهشت ماه با دكتر سلطان بن محمد القاسمي حاكم و رئيس دانشگاه شارجه ديدار و گفتگو كرد و در اين ديدار با اشاره بر حسن روابط فرهنگي ميان دو كشور بر لزوم برپايي هفته فرهنگي در دو كشور تأكيد شد .

در اين ديدار حاكم شارجه رابطه ديرينه فرهنگي ميان جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي و ايجاد كرسي زبان فارسي در اين كشور را ارزشمند توصيف كرد .

بنا بر اعلام روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، اين ديدار در دانشگاه شارجه و در حضور اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه برگزار شد و طي آن در مورد گفتگوي بين مذاهب اسلامي صحبت شد .