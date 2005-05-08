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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۸

در ديدار دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

حاكم شارجه بر ضرورت تقويت گفتگوي مذاهب اسلامي تأكيد كرد

طي ديدار آيت الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با دكتر سلطان بن محمد القاسمي حاكم شارجه بر ضرورت تقويت گفتگوي مذاهب اسلامي تأكيد شد .

به گزارش گروه  دين و انديشه "مهر" ، دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي صبح امروز يكشنبه 18 ارديبهشت ماه با دكتر سلطان بن محمد القاسمي حاكم و رئيس دانشگاه شارجه ديدار و گفتگو كرد و در اين ديدار با اشاره بر حسن روابط فرهنگي ميان دو كشور بر لزوم برپايي هفته فرهنگي در دو كشور تأكيد شد .

در اين ديدار حاكم شارجه رابطه ديرينه فرهنگي ميان جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي و ايجاد كرسي زبان فارسي در اين كشور را ارزشمند توصيف كرد .

بنا بر اعلام  روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، اين ديدار در دانشگاه شارجه و در حضور اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه برگزار شد و طي آن در مورد گفتگوي بين مذاهب اسلامي صحبت شد .

کد مطلب 180722

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