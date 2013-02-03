به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری پیش از شروع تمرین صبح امروز یکشنبه تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: چون چند ماه دیگر دوباره با لبنان برای صعود به جام جهانی مسابقه داریم باید مقابل آنها نتیجه خوبی کسب کنیم. بازی‌های مقدماتی جام جهانی برای ما مهم‌تر است و الان بهترین فرصت است که در وجود لبنانی ها ترس بیندازیم.

حیدری با اشاره به وقت کشی بازیکنان لبنان در بازی رفت مقدماتی جام جهانی یادآور شد: من در آن بازی نبودم ولی می گویند آنها 12 دقیقه وقت کشی کرده اند. لبنانی‌ها از ما می ترسند و قطعا این هفته هم در آزادی دنبال وقت‌کشی هستند به همین خاطر تا جایی که می شود باید توپ را روی زمین نگه داریم.

مدافع تیم ملی در پایان درباره انتقاد بعضی از مربیان لیگ برتری از تیم ملی گفت: انتقاد خوب است ولی انتقادی که تخریبی نباشد و به تیم ملی کمک کند. مربی تیم ملی هم حرفه ای است و به شرطی که انتقادها رو به رشد باشد آنها را قبول می کند.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.